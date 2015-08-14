El miedo del príncipe Carlos de Inglaterra al divorcio con Diana

El príncipe Carlos de Inglaterra tenía miedo a la perspectiva de un divorcio un año antes de casarse con la princesa Diana, sugiere una carta que escribió en 1980 y que salió a la venta en Estados Unidos.



"Confío en que te hayas recuperado del traumático asunto del matrimonio y el divorcio en tan poco tiempo", decía el príncipe a Janet Jenkins, una recepcionista del consulado británico de Montreal, a la que conoció en 1975.

"Gracias a Dios descubriste el error pronto y no iniciaste una familia", añadió en la carta manuscrita de siete páginas, escrita en papel membretado del castillo de Windsor.

"Iniciar una familia y cometer un error como ese es francamente algo que me preocupa enormemente ¡y creo que mi solución de casarme con una chica de cada país del Commonwealth es la mejor!", sostuvo Carlos en la misiva, que incluye un tardío deseo de feliz cumpleaños.

La carta fue puesta a la venta a 3.900 dólares por Alicia Carroll, coleccionista de Los Angeles y comerciante de recuerdos de la familia real.

Es una de seis misivas escritas por el príncipe de Gales a Jenkins, que Carroll ofreció en subasta en 2009 en eBay con un precio base de 30.000 dólares.

En un correo electrónico a la AFP Carroll dijo que las cartas -todas escritas en 1976, salvo la de 1980 que menciona el divorcio- hallaron un comprador pero la venta se cayó cuando su tarjeta de crédito fue rechazada.

Carlos se casó con Diana en julio de 1981; se separaron en 1992 y se divorciaron en 1996, un año antes de que Diana falleciera en París en un accidente de tránsito.

En una entrevista con la cadena de televisión canadiense CTV, en 2009, Jenkins, dos veces divorciada, dijo que tenía 25 años cuando conoció a Carlos en Montreal. Carroll le compró las cartas a Jenkins.



La boda de Diana con el príncipe Carlos se considera una de las más lujosas. Foto: Archivo AFP

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