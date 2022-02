EE.UU. envió 3.000 soldados a Europa del Este para defender de “toda a agresión” a los países de la OTAN por Rusia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Estados Unidos anunció ayer miércoles el envío de 3.000 soldados adicionales a Europa del Este para defender de “toda a agresión” a los países de la OTAN por parte de Rusia, a la que los aliados occidentales acusan de planear una invasión a Ucrania. Rusia ha desplegó unos 100.000 militares hace semanas en la frontera ucraniana.

Estas tropas se suman a los 8.500 militares puestos en alerta desde finales de enero por Washington para ser desplegados como parte de la Fuerza de Respuesta Rápida de la OTAN.



“Estos movimientos son un mensaje inequívoco que enviamos al mundo de que estamos listos para tranquilizar a nuestros aliados de la OTAN y decididos a defenderlos contra cualquier agresión”, dijo el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby. Sin embargo, solo se trata de reforzar el “flanco oriental” de la Alianza Atlántica.

En respuesta, el viceministro de Exteriores ruso, Alexander Grushko, consideró que la movida dificultaría un compromiso entre ambos bandos, pues son “pasos destructivos, que incrementan la tensión militar y reducen la posibilidad de una decisión política”, según la agencia rusa Interfax.



“Estas fuerzas no van a combatir en Ucrania”, que no es miembro de la OTAN, dijo Kirby, subrayando que se trataba de un redespliegue temporal.



“No creemos que el conflicto sea inevitable”, insistió, y reiteró que la diplomacia estadounidense había ofrecido a Rusia “un camino hacia la distensión”. Para “disuadir” al presidente ruso, Vladimir Putin, de pasar a la ofensiva, los estadounidenses y los europeos amenazan con sanciones económicas “sin precedentes” y apoyo militar a Ucrania.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, indicó que la orden de Biden fue resultado de varias semanas de conversaciones con aliados, y no la reacción a nada en específico en los últimos dos días. “No es permanente”, apuntó sobre el despliegue. “Obviamente si Rusia decide desescalar (...) entonces, sin duda, eso impactaría en la posición de fuerza”.



La OTAN saludó el nuevo despliegue de tropas estadounidenses y “hará lo que sea necesario para proteger y defender a todos los aliados”, destacó su secretario general, Jens Stoltenberg.



El ejército ucraniano, tras años de relativa escasez, ha estado recibiendo en las últimas semanas armas occidentales, lo que ha sido denunciado por Moscú. En respuesta al Kremlin, Ucrania ha dejado claro que no cederá territorios, “no importa a qué precio”.

Rusia niega planear una invasión y afirma que solo quiere garantizar su seguridad. Pero cree que una desescalada de esta crisis sólo es posible si se pone fin a la política de ampliación de la OTAN hacia Europa del Este.



Mientras los esfuerzos diplomáticos avanzan en paralelo para tratar de superar la crisis, el Kremlin reivindicó ayer miércoles el apoyo de China a sus exigencias en materia de seguridad frente a Occidente, antes de un encuentro de Putin y Xi Jinping en el marco de la inauguración mañana viernes de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín.



“Se ha preparado una declaración común sobre la entrada de las relaciones internacionales en una nueva era”, dijo Yuri Ushakov, consejero diplomático del presidente ruso.



Ushakov aseguró que China apoya los reclamos de Rusia “en materia de seguridad”; una lista de exigencias dirigida a Estados Unidos y la OTAN para aliviar las tensiones sobre Ucrania y que los occidentales han rechazado. A fines de enero, el gobierno chino había llamado a “tomar en serio” esas demandas. En una llamada telefónica con el primer ministro británico Boris Johnson ayer miércoles, Putin le dijo haber observado “la falta de voluntad de la OTAN para responder adecuadamente a las bien fundadas preocupaciones de Rusia”, precisó el Kremlin en un comunicado.

Desarme.

El diario español El País publicó ayer miércoles detalles de las respuestas estadounidenses a las demandas rusas.



En ellas, Washington propone que los rivales prometan no desplegar medios militares ofensivos en Ucrania, que Moscú inspeccione ciertas infraestructuras militares que le preocupan en Europa y que ambos países acuerden medidas de control de armas.



Estados Unidos también dice que está dispuesto a discutir la “indivisibilidad de la seguridad”. El Kremlin se basa en este concepto para exigir la retirada de la OTAN de su vecindad, argumentando que la seguridad de unos no puede lograrse a expensas de la de otros, a pesar del derecho de cada Estado -y por tanto de Ucrania- a elegir sus alianzas.



Moscú prepara actualmente una respuesta formal.

Alemania veta una radio rusa

El regulador de medios de comunicación de Alemania anunció ayer miércoles que prohibió la difusión en el país de la cadena rusa Russia Today (RT) en alemán, por lo que Moscú amenazó con tomar “represalias”. La transmisión de la cadena “RT DE” fue “prohibida” porque “no fue solicitada ni se le concedió la autorización necesaria, de acuerdo a la ley de medios”, indicó el regulador alemán en un comunicado. “Esta decisión no nos deja otra opción que tomar medidas de represalia contra medios de comunicación alemanes acreditados en Rusia”, reaccionó el Ministerio ruso de Relaciones Exteriores en un comunicado.



La directora de la cadena, Margarita Simonyan, criticó la decisión en Twitter y afirmó que “no tiene sentido”. Según advirtió, el canal “no dejará de emitir”.

No "inminente".

Pese a los movimientos de tropas, la Casa Blanca confirmó ayer miércoles que decidió dejar de describir como “inminente” una posible invasión de Ucrania por parte de Rusia, al reconocer que no está claro que Putin haya tomado una decisión al respecto.



El cambio en el lenguaje de la Casa Blanca llega días después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidiera no alentar el pánico a un ataque inmediato de Rusia, al asegurar que no veía “una escalada mayor que antes”.



La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que ella solo ha usado “una vez” la palabra “inminente” para describir una posible invasión de Ucrania, y que ahora prefiere decir que ese ataque puede llegar “en cualquier momento”.

“Hemos dejado de usar (la palabra ‘inminente’) porque creo que envió un mensaje que no pretendíamos enviar, que es el de que sabíamos que el presidente Putin había tomado una decisión (...) y todavía no lo sabemos”, afirmó Psaki.



“La mayoría de las veces que hemos hablado sobre ello, hemos dicho que él podría invadir en cualquier momento, y eso es cierto”, agregó.



Psaki se pronunció así después de que la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, dijera este martes en una entrevista en la emisora NPR que no consideraba que se debiera usar esa palabra. “No diría que estemos argumentando que es inminente, porque todavía estamos buscando una solución diplomática para que los rusos den marcha atrás. Nuestra esperanza es que esto funcione y que Putin entienda que no quiere un camino de guerra”, dijo la embajadora. (AFP, EFE)

Boris Johnson Primer ministro británico

El primer ministro mantuvo ayer miércoles una conversación con el presidente ruso, Vladímir Putin, en la que defendió el derecho de Ucrania a entrar en la OTAN si así lo desea. Jonhson subrayó que “bajo la política de puertas abiertas de la OTAN, todas las democracias europeas tienen el derecho a aspirar a ser miembros. Este derecho se aplica por completo a Ucrania”.



Kristalina Georgieva

Directora gerente del FMI

Instó ayer miércoles a encontrar una solución pacífica al conflicto entre Rusia y Ucrania por el impacto en la economía global. “En un momento de mayor incertidumbre para el crecimiento de la economía mundial, las tensiones geopolíticas solo complican la situación y ya lo vemos en términos de impacto en los precios de la energía”, dijo en entrevistada por el diario The Washington Post.



Vladimir Putin

Presidente de Rusia

Le dijo ayer miércoles a Boris Johnson que la OTAN no demostró ninguna voluntad de tomar en cuenta las garantías de seguridad exigidas por Moscú para resolver la crisis en Ucrania. “Hemos observado la falta de voluntad de la OTAN para responder adecuadamente a las bien fundadas preocupaciones de Rusia”, le dijo Putin a Johnson en una conversación telefónica.