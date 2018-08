Más de 300 heridos al desplomarse una plataforma en un festival de música español

El hundimiento de la plataforma sucedió sobre la medianoche del domingo en la ciudad gallega de Vigo, en el noroeste de España, informaron este lunes las autoridades locales.

"Un total de 316 personas fueron atendidas en los distintos dispositivos asistenciales", señaló el gobierno regional de Galicia en un comunicado.

"De ellos en este momento ingresados tenemos a 9, de los que consideramos que no hay riesgo vital, pero tienen carácter de gravedad, por fracturas, traumatismos craneoencefálicos, por neumotórax", precisó Jesús Vázquez Almuíña, consejero de Sanidad de Galicia, detallando que de ellos dos son menores de edad.

La gran mayoría de los afectados sufrieron heridas leves, como contusiones, señaló el encargado de sanidad regional.

El muelle de madera, de unos 30 metros de largo y 10 metros de ancho, ubicado sobre el mar, estaba llena de espectadores que acudieron a ver un concierto de rap en el marco del festival O Marisquiño cuando de golpe se vino abajo poco antes de la medianoche del domingo, indicó a la prensa el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

"Las causas aún están por determinar", señaló. "Metimos buzos, una cámara térmica, porque yo estaba preocupado que alguien hubiese quedado atrapado allí abajo", pero "afortunadamente no había quedado nadie atrapado", agregó.

"El suelo bajó como un ascensor. Fue cuestión de cinco segundos. Se partió y caímos todos. La gente me caía encima. Me costaba salir. Intentaba salir y patinaba, mi pie quedó atascado, dentro del agua. Conseguí sacarlo. Un chico me dio la mano y salí", contó Aitana Alonso al diario Faro de Vigo.

"Tenía gente debajo, gritando que no podía salir. Yo me agobié muchísimo. Pensé que no salía. Lo intentaba y caía abajo otra vez", agregó la joven.

El Faro de Vigo indicó que según los testimonios de testigos que recabó, el muelle cedió durante la primera canción del concierto del cantante Rels B, quien pidió saltar a la multitud.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se solidarizó con las víctimas: