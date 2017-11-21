Denuncias de acoso llegan al NY Times

CASA BLANCA

El New York Times suspendió a uno de sus corresponsales en la Casa Blanca, Glenn Thrush, de 50 años, luego de ser acusado por varias mujeres periodistas de conducta sexual inapropiada, anunció el diario ayer lunes.

AFP, EFE NUEVA YORK Edificio del New York Times. Foto: AFP

La decisión fue tomada luego de que el sitio web Vox acusara a Thrush de actuar en forma inapropiada con mujeres jóvenes cuando era reportero del sitio "Politico", donde trabajaba antes de entrar en el New York Times en enero para cubrir la administración Trump.

"La conducta que se atribuye a Glenn en esta historia de Vox es muy preocupante y no coincide con los estándares y valores de The New York Times", dijo la vicepresidenta de comunicaciones sénior del diario, Eileen Murphy.

"Realizaremos una investigación completa y mientras tanto, Glenn será suspendido", explicó.

El New York Times apoyó la decisión de Thrush de iniciar un tratamiento por abuso de sustancias, agregó.

En un artículo publicado el lunes en el sitio Vox, la periodista Laura McGann afirma que cinco años atrás, en un bar, Thrush le puso la mano sobre su pierna y la besó sin su consentimiento.

Otras tres mujeres relataron haber vivido experiencias similares, en las que el periodista conocido por su sombrero de fieltro las tocó o besó durante eventos en los que se bebía alcohol.

Thrush era uno de los seis reporteros que cubren la Casa Blanca y las activida-des del presidente Donald Trump a tiempo completo para el diario. También escribe un libro sobre el mandatario con su colega del diario Maggie Haberman.

Su suspensión se produce luego de que cayeran en desgracia otros veteranos periodistas en la avalancha de denuncias que comenzó afectando al magnate de Hollywood Harvey Weinstein, acusado de acoso sexual.