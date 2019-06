Se cumplen 30 años de la matanza en la plaza de Tiananmen

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El régimen comunista chino se enfrenta hoy martes a uno de los aniversarios más dolorosos de su historia -30 años de la matanza de Tiananmen- rehuyendo responsabilidades, negando la evidencia y criminalizando a las víctimas. En la noche del 3 al 4 de junio de 1989, los tanques del ejército chino pusieron fin brutalmente a siete semanas de manifestaciones estudiantiles que pedían mayores libertades políticas, cuyo epicentro fue la plaza de Tiananmen, en el corazón de Pekín.

“Aunque (un periodo de 30 años) sea solo un abrir y cerrar de ojos en el gran río de la historia, puede ser una eternidad en la vida de una persona. Durante 30 años, el polvo se ha elevado y caído, la luna ha crecido y decrecido, pero nada ha mitigado el trauma y el dolor en nuestro interior”, reivindican las Madres de Tiananmen, un grupo de 155 familiares de víctimas de la masacre que se han atrevido a hablar públicamente.



Cada vez que se acerca una fecha sensible, como este 4 de junio, el régimen chino se asegura de amordazarlas con vigilancia extra, como si la segunda potencia mundial estuviera aterrada de lo que pudieran tramar un grupo de sexagenarias.



Su voz no se puede escuchar en la censurada prensa estatal, y el chino medio no puede acceder a las noticias que la prensa extranjera escribe sobre ellas, ya que internet está sometido a un fuerte bloqueo en China.



Por ejemplo, bajo presión del régimen, el proveedor de información financiera Refinitiv retiró de su terminal Eikon las noticias de Reuters vinculadas al aniversario de Tiananmén.



Aunque las ‘Madres’ suman 155 familiares, la cifra de muertos fue superior. El número total sigue sin conocerse. Distintas fuentes hablan de varios centenares y de hasta varios miles en una matanza que, a pesar de haberse popularizado como “la de Tiananmen”, se produjo en numerosos distritos de la capital china.



“Nadie sabe el número exacto porque, treinta años después, las autoridades chinas siguen haciendo todo lo que pueden para impedir que la gente pregunte sobre ese día o incluso hable de ello”, afirma Amnistía Internacional.



“La aceptación interesada de la comunidad internacional del ‘acuerdo’ del liderazgo chino tras el 4 de junio -reforma económica sin reforma política- y la incapacidad para hacer que el liderazgo chino rinda cuentas por el asesinato de su propio pueblo han contribuido tristemente al pisoteo de derechos humanos en China que acontece hoy día”, lamenta la directora ejecutiva de la organización Human Rights in China, Sharon Hom.



Por su parte, el secretario de Estado Mike Pompeo reclamó a China que libere a activistas presos por defender los derechos humanos coincidiendo con el aniversario de Tiananmen. En un comunicado, Pompeo pidió a China que reconozca públicamente el número “completo” de muertos.



En su nota, Pompeo consideró que la postura tradicional de Estados Unidos hacia China ha fallado y explicó que, durante las décadas que siguieron a Tiananmén, su país “tenía la esperanza de que la integración de China en el sistema internacional llevaría a una sociedad más abierta y más tolerante”.



“Esas esperanzas -reconoció- se van visto frustradas. El Estado de partido único de China no tolera la disidencia y abusa de los derechos humanos siempre que lo desea”.



La versión de los partidarios del régimen chino es totalmente opuesta. La sangrienta represión en la plaza Tiananmen “inmunizó a China” contra la agitación política, dijo el diario oficial chino en lengua inglesa Global Times. El diario dijo que “el incidente” del 4 de junio de 1989 “se ha convertido en un hecho histórico olvidado”, y que este olvido permitió a China seguir con su desarrollo económico espectacular. “Después del incidente, China logró convertirse en la segunda economía mundial, con una rápida mejora del nivel de vida”, afirmó el diario, mientras todos los otros medios callaban sobre el aniversario.



“Vacunando a la sociedad china, el incidente de Tiananmen aumentará enormemente la inmunidad de China contra todo problema político venidero”, estimó el diario, cuyo editorial no figuraba en la edición en chino ni tampoco en la de internet.