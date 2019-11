Cristina Kirchner es procesada por el uso indebido de aviones presidenciales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner por presunto peculado, en el expediente donde está acusada de haber usado la flota de aviones presidencial con fines diversos a los previstos por la ley.

En esta causa se investiga si la expresidenta utilizó aviones del Estado para hacerse llevar de Buenos Aires a Santa Cruz ediciones impresas de diarios, por un lado, y elementos del hogar, por el otro. Esos enseres habrían tenido como fin equipar los hoteles de sociedades de los Kirchner.



Los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi confirmaron sólo el procesamiento por el traslado de los muebles y objetos del hogar. No así de los diarios. En su voto, Bruglia afirmó que “el traslado de los diarios por la vía ordinaria no aseguraba que la Presidente de la Nación tuviera de manera certera, a primera hora del día, dichos ejemplares” y que “más allá de cualquier cuestionamiento ético, ajeno a la función jurisdiccional” no correspondía asignarle a esa conducta “un reproche penal”.



Sostuvo que en este caso los recursos del Estado fueron utilizados dentro del marco legal, debido a teniendo la importancia y alcance de la función pública de la presidenta. El fallo dice que, según testigos, junto con los diarios se trasladaron papeles de trabajo. (Fuente: La Nación-GDA)