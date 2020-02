Coronavirus se "estabiliza" pero los muertos aumentan

El número de muertos en China por el nuevo coronavirus subió a 902, tras el anuncio de otros 91 fallecidos en la provincia de Hubei, informaron esta madrugada las autoridades chinas. La Comisión Nacional de Salud de Hubei registró asimismo 2.618 nuevos casos de infectados en esta provincia del centro de China, cuya capital es Wuhan, foco de la epidemia.

Con estas cifras, el nuevo coronavirus supera ampliamente el balance de víctimas por la epidemia del SRAS que en 2002-2003 dejó 774 muertos en todo el mundo, aunque la OMS asegura que la estabilización del número de contaminaciones es “una buena noticia”.

El virus 2019-nCoV apareció en diciembre en un mercado de la ciudad de Wuhan.

Una “misión internacional” de expertos de la OMS partió hacia China ayer domingo. La misión la lidera Bruce Aylward, que estuvo al frente de otras emergencias sanitarias internacionales.

El sábado la OMS había dicho que el número de casos de contaminación diaria en China se había estabilizado, pero que era demasiado pronto para afirmar que la epidemia había superado su punto culminante.

“Registramos un periodo de estabilidad de cuatro días, en el que el número (diario) de casos no progresó. Es una buena noticia y podría reflejar el impacto de las medidas de control que se pusieron en marcha”, dijo el responsable de programas sanitarios de urgencia de la OMS, Michael Ryan.

En China, el número de casos confirmados era ayer domingo de casi 37.200, unos 2.600 más que en el anterior balance diario. Esta última cifra es inferior los 3.900 nuevas contaminaciones anunciadas el miércoles.

Para el especialista estadounidense Ian Lipkin, de la Universidad de Columbia, la epidemia podría alcanzar un máximo en las dos próximas semanas, antes de retroceder.

Por otra parte, el Banco Central chino anunció ayer domingo que iba a destinar 43.000 millones de dólares a ayudas a empresas implicadas en la lucha contra la epidemia.

En China, la muerte el viernes del médico que había sido acusado de difundir rumores cuando alertó del coronavirus en diciembre conmocionó a la población. Varios de intelectuales publicaron al menos dos cartas abiertas que circulan en las redes sociales desde la muerte del doctor Li Wenliang por coronavirus en un hospital de Wuhan.

El médico se ha convertido ahora en mártir frente a los responsables locales, acusados de haber escondido el principio de la epidemia. “Dejen de limitar la libertad de palabra”, dicen diez profesores de Wuhan, en una carta que más tarde fue retirada de la red social Weibo.

Además de la región de Wuhan, cerrada al mundo desde el 23 de enero, las medidas de confinamiento siguen estrictas en numerosas ciudades, donde decenas de millones de personas no pueden salir.

Los 34 brasileños repatriados desde la ciudad de Wuhan, llegaron ayer domingo a la base aérea de Anápolis, cerca de Brasilia, donde fueron puestos en cuarentena.

Contagio en los Alpes

En tanto, un británico que contrajo el virus mientras asistía a una conferencia en Singapur pudo haber contagiado a al menos otras siete personas cuando se hospedó en una cabaña de un pueblo de montaña francés en su camino a casa.



El hombre permaneció cuatro días en un chalet a fines del mes pasado junto a un grupo de turistas de Reino Unido y una familia británica que vivía en el pueblo. Como resultado, cinco personas de ese grupo en la estación de esquí de los Alpes, incluido un niño, contrajeron el virus. Las autoridades francesas están rastreando a las personas que tuvieron en contacto con el grupo de 11 británicos expuestos al virus después de compartir alojamiento en el pueblo de los Alpes.

BARCELONA

Mobile se blinda en contra de la epidemia

GSMA, el organismo organizador del Mobile World Congress (MWC), prohibirá el acceso a la feria de los viajeros procedentes de la provincia china de Hubei y todos los que lleguen del país asiático deberán demostrar que han estado fuera catorce días antes, mientras que se realizarán controles de temperatura.



Estas son algunas de las nuevas medidas que adoptará la patronal de los operadores móviles para garantizar al máximo posible la seguridad durante el Mobile, que tendrá lugar del 24 al 27 de febrero en Barcelona, tras la decisión de algunas grandes compañías tecnológicas, como Nvidia, Ericsson, LG o Amazon, de no acudir al evento por miedo a la propagación del coronavirus.



En un comunicado, GSMA aseguró ayer domingo que, pese a estas renuncias y a la posibilidad de que se produzcan otras, más de 2.800 expositores mantienen su presencia en el evento tecnológico.



Tras agradecer las medidas “preventivas” tomadas por las compañías chinas que tienen previsto viajar a Barcelona, en especial ZTE y Huawei, la asociación ha asegurado que se ha decidido introducir nuevas acciones para que los asistentes y exhibidores vean que “su salud y seguridad son nuestra principal preocupación”.



Así, todos los viajeros procedentes de la provincia de Hubei (cuya capital es Wuhan, el epicentro de la epidemia) no podrán acceder a la feria y aquellos que vengan de China deberán demostrar con un certificado de salud o con su pasaporte que han estado fuera del país catorce días antes del inicio del Mobile.



Además se harán controles de temperatura y los asistentes al Mobile deberán certificar que no han estado en contacto con nadie infectado.



La patronal ha añadido que continuará “monitorizando” la situación y “adaptará sus planes” en función de las recomendaciones que se les hagan llegar. Al mismo tiempo, recuerda que ya se han redoblado las medidas preventivas y que, por ejemplo, se incrementarán los programas de desinfección y limpieza por toda la zona expositora, así como habrá un mayor apoyo sanitario y se llevarán a cabo campañas de sensibilización e información para evitar la propagación o el contagio del virus.