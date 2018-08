Control de precios es la causa de escasez

Entre los precios fijados está el de la carne bovina, en 90 bolívares soberanos (1,5 dólares) y el pollo en 78 bolívares soberanos (1,3 dólares). En supermercados de Caracas, las heladeras en las que debería exhibirse la carne están vacías, cubiertas con protectores. Solo están disponibles carne de hamburguesas y croquetas de pollo industrializadas y a precios no regulados.

Un carnicero que prefirió no ser identificado dijo a Efe que el día de hoy el comercio para el que trabaja no recibirá despacho de carnes y que "no está claro" cuándo les llegará.

Las heladeras correspondientes a lácteos también están vacías, solo se observan productos de charcutería como quesos, jamón y salchichas y solo dos variedades de pescados que son considerados un lujo.

Rosaura Monasterios, trabajadora de la sección de carnes de uno de los supermercados visitados, indicó a Efe que el único abastecimiento que recibieron ayer fue de costillas de cerdo.

En las heladeras están disponibles distintas partes de pavo, con etiquetas que indican que la fecha de vencimiento es hoy y cuyo precio oscila en los 80 bolívares soberanos (1,3 dólares).

La escasez de alimentos y productos esenciales es general. En las góndolas de artículos no perecederos que no están vacías, se observa poca cantidad de productos importados.

La principal patronal de Venezuela, Fedecámaras, y la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco) alertaron sobre el desabastecimiento que se puede generar por el control de precios ordenado por el gobierno.