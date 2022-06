Comieron en un restaurante chino y se indignaron por un detalle al recibir el ticket

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un grupo de personas fue a comer a un restaurante de comida china en Australia y al recibir el ticket por lo que habían consumido notaron un detalle que les provocó una inmediata indignación. Es que los encargados del local de comida asiática les habían cobrado un recargo extra por la lechuga, que para ellos era un ingrediente constitutivo de un plato que habían pedido. Los comensales subieron su airada queja a su cuenta de Twitter, e inmediatamente se viralizó.

El hecho ocurrió en un restaurante chino de la ciudad australiana de Melbourne, y quienes se quejaron fueron los locutores Ross Stevenson y Russel Howcroft, que tienen un programa radial llamado 3AW Breakfast. Ellos escribieron en la cuenta de su emisión radial en Twitter lo que les parecía el extra de un dólar australiano que les había llegado en el ticket final.



“Esto es descarado... Seguro que la lechuga es un elemento constitutivo del san choi bao, ¡no un extra opcional!”, escribieron los dos locutores en su publicación, a la que añadieron una foto de la cuenta de la que se estaban quejando. En efecto, en ella podía leerse, además de una decena de platos, el mencionado san choi bao, y debajo, un dólar extra por una “taza de lechuga”.

Según explica el portal de noticias Yahoo de Australia, el citado plato consiste en carne picada salteada y sazonada que se sirve y se come con hojas de lechuga, que vienen servidas en una taza. Es decir, la verdura de la polémica es parte constitutiva del plato, y no debería cobrarse por fuera del mismo.



De ahí la bronca de los locutores radiales, que paradójicamente se quejaron del dólar extra cuando en realidad gastaron en el total de su consumo unos 386 dólares australianos con 50 centavos. En la cuenta se nota que, aunque no se sabe el número de los comensales, en esa mesa se comió de todo, entre otras cosas, medio pato de Pekín, cangrejo frito con arroz y tostadas con gambas.

De acuerdo con el citado medio, una posible explicación al recargo por la lechuga tiene que ver con el alza de los precios de alimentos en todo el país, y en especial el de las verduras de hoja, que pasan por un período de escasez en el mercado. Quizás por eso el restaurante chino, cuyo nombre no trascendió, decidió imponer un recargo a la taza con la lechuga.



Por supuesto, como ocurre en las ocasiones en que alguien decide quejarse por este tipo de cuestiones en Twitter, los comentarios de los usuarios comenzaron a llover debajo del posteo del ticket. Algunos, a favor de los comensales. Otros, en defensa del restaurante.



“Si estás gastando tanto en todos los demás platos, no tenés derecho a quejarte por el recargo a la lechuga”, expresó un usuario; “Están pagando AUD 386,50 en comida y bebida y te quejás por AUD 1?”, escribió otro, en el mismo sentido, como una solapada forma de tratar a los locutores de tacaños.



En tanto, quienes cargaron contra la actitud del restaurante chino, señalaron que el recargo era “ridículo”. “Simplemente son ladrones”, escribió un usuario con pocas pulgas, mientras que otra persona intentó comprender el meollo del adicional por las hojas verdes: “El san choi bao habría venido con lechuga. Pero a veces sobra mezcla, por lo que los restaurantes siempre cobran por más lechuga”.