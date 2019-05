El chavismo y la oposición abrieron las negociaciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El chavismo y la oposición están negociando. Lo que parecía imposible hace unos días, se concretó ahora en Oslo, con la mediación de Noruega. El propósito: acordar una salida a la crisis venezolana a través de elecciones libres.

El rumor de que había diálogo venía circulando desde hace un tiempo, pero fue ayer jueves cuando el líder de la oposición, Juan Guaidó, lo confirmó en una reunión con sindicalistas. “Sí, hay unos enviados a Noruega (...) Ahora, también lo he dicho hasta el cansancio, que no nos vamos a prestar a negociación falsa que no dirija a tres cosas: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”, aseveró.



A primera hora de la mañana, la televisión pública noruega NRK había adelantado que los contactos entre las dos partes se iniciaron en Cuba y que se han mantenido varias reuniones en un lugar secreto en Oslo.



En representación de Nicolás Maduro viajaron a Oslo el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, y el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, mientras que por la oposición están el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, el exdiputado Gerardo Blyde y el exministro Fernando Martínez Mottola.



Los Rodríguez que representan a Maduro publicaron un críptico mensaje en Twitter. “«No hay camino para la paz. La Paz es el camino»” M. Gandhi. ¡Por eso, siempre apostaremos al diálogo!”, escribieron al mismo tiempo.



Guaidó bajó las expectativas al asegurar a periodistas que “no hay ningún tipo de negociación”, sino la respuesta a la llamada de Noruega en su “esfuerzo” por “una mediación que tiene meses”.



Pese a su afirmación, la mediación de Noruega no es menor y precisamente su intervención ha tenido un rol creciente para solventar conflictos enquistados como el de la ya desmovilizada guerrilla de las FARC en Colombia.



Guaidó explicó que la mediación nórdica es similar a la que han hecho otros países como España, Canadá o el Grupo Internacional de Contacto (GIC), formado por países de la Unión Europea y de América Latina, entre ellos Uruguay.



El líder opositor dijo entender lo “polémico” que puede ser para sus seguidores una negociación, con el recuerdo de varios intentos anteriores fracasados. Pero “tenemos que responsablemente explorar las opciones”, alegó.



Entre septiembre de 2017 y enero de 2018, el régimen de Maduro y oposición dialogaron en República Dominicana, si bien las conversaciones no fructificaron y el oficialismo terminó convocando unas elecciones a las que compareció casi en solitario y que no han sido reconocidas por bue- na parte de la comunidad internacional.



A diferencia de gran parte de los países europeos, Noruega no reconoció a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, lo que fue percibido entonces como una voluntad de intermediación.



Analistas recibieron con prudencia los pasos en Noruega. “Cuando las dos partes se sienten fuertes normalmente no se dan procesos de negociación”, dijo a la AFP Benigno Alarcón, experto en resolución de conflictos. Alarcón considera que Maduro puede usar los acercamientos para “ganar tiempo” y dividir a la oposición, que por su parte los aprovecharía para “reorganizar una estrategia” que luce estancada.



“Es importante no alimentar demasiadas esperanzas”, declaró a su vez Benedicte Bull, profesora de la Universidad de Oslo.

Otro indulto.

Ayer Guaidó indultó al comisario Iván Simonovis, preso desde 2004 y considerado como preso político por la oposición. Simonovis fue liberado de su arresto domiciliario tras haber recibido el indulto de Guaidó, como el que le dio al líder opositor Leopoldo López el pasado 30 de abril.



Ese día, Guaidó, ejerciendo las funciones de presidente interino, concedió el perdón jurídico a López, con quien lideró un fallido levantamiento militar.