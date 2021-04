Chad: su presidente murió tras resultar herido en el frente de batalla

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Chad, Idriss Déby Itno, en el poder desde hace 30 años, murió este martes debido a las heridas recibidas en una operación militar contra los rebeldes en el norte, anunció el ejercito que prometió elecciones libres luego de una transición de 18 meses.

"El presidente de la República, jefe de Estado y jefe de las fuerzas armadas, Idriss Déby Itno, acaba de expirar, defendiendo la integridad territorial en el campo de batalla. Con gran amargura anunciamos al pueblo chadiano su muerte, el 20 de abril de 2021", dijo el portavoz, general Azem Bermandoa Agouna, leyendo un comunicado ante la televisión pública.

Déby, de 68 años, militar de carrera, llegó al poder en 1990 tras un golpe de Estado y acababa de ser reelegido para un nuevo mandato de seis años, con casi el 80% de los votos, según resultados parciales publicados el lunes por la noche.



Uno de sus hijos, Mahamat Idriss Déby Itno, de 37 años y comandante de la guardia presidencial, va a dirigir el consejo militar encargado de reemplazar al presidente, de acuerdo a un comunicado militar.



Más tarde, el ejército prometió elecciones "libres y democráticas" una vez que finalice un periodo de transición de 18 meses.



El Consejo Militar de Transición, presidido por el general Mahamat Idriss Déby, "garantiza la independencia nacional, la integridad territorial, la unidad nacional, el respeto de los tratados y acuerdos internacionales y garantiza la transición durante un periodo de 18 meses", anunció el portavoz del ejército.



"Una vez finalice esta transición, se instaurarán nuevas instituciones republicanas para organizar elecciones libres, democráticas y transparentes", agregó el portavoz.



Por ahora, la Asamblea nacional y el gobierno fueron disueltos, las fronteras se cerraron y se instauró toque de queda.



Ministros y oficiales de alto rango habían informado que el jefe de Estado acudió el sábado y domingo al frente, donde el ejército se enfrentaba a los rebeldes, que habían lanzado una ofensiva desde su retaguardia en Libia, el día de las elecciones, el 11 de abril.



Los rebeldes aseguraron el lunes en un comunicado que Déby había resultado herido, pero la información no había sido confirmada oficialmente.



El lunes, el ejército de Chad afirmó que había matado a más de 300 rebeldes, implicados en una incursión en el norte, y que cinco militares murieron en combate. El gobierno aseguró en aquel momento que la situación estaba bajo control.



No obstante, el lunes por la mañana se desplegaron tanques por las principales avenidas de la capital, Yamena, dando lugar a escenas de pánico en algunos barrios, observó un periodista de la AFP. Horas después fueron retirados.



El grupo rebelde Frente por la Alternancia y la Concordia en Chad (FACT) había afirmado el domingo en un comunicado que "liberó la región de Kanem", al norte, escenario de los combates del sábado.



También afirmaron que 36 soldados resultaron heridos y que 150 rebeldes fueron capturados, "incluyendo tres responsables".



Déby, recientemente ascendido a mariscal, centró su campaña electoral en la "paz y la seguridad" en el país, considerando que su gobierno las había mejorado.



Pero Chad forma parte de una una región convulsa. Enclavado entre Libia, Sudán y República Centroafricana, entre otros, es un factor de peso en la guerra contra los yihadistas en el Sahel a la que contribuye con tropas y armamento.



En febrero de 2019, rebeldes chadianos que entraron desde Libia con la intención de derrocar a Déby, fueron frenados por tropas francesas. En febrero de 2008, un ataque rebelde llegó a las puertas del palacio presidencial, pero logró ser detenido in extremis.