Caso Debanhi Escobar en México: encuentran nuevos indicios en el motel donde apareció

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Durante el allanamiento que se realizó entre miércoles y jueves en el motel Nueva Castilla, en México, se encontraron nuevos indicios sobre el caso de Debanhi Escobar, que ya se están analizando por la Fiscalía Especializada en Feminicidios, comentó Mario Escobar Salazar, padre de la joven de 18 años de edad que el pasado 22 de abril fue localizada sin vida en el fondo de una cisterna en el mencionado sitio, después de trece días de permanecer desaparecida.

A través de un video, solicitó a quienes se han solidarizado con su familia encender una vela para rogar por su hija y exigir justicia, en vísperas de la exhumación, que tentativamente se llevaría a cabo este viernes.



Asimismo, comentó que durante el allanamiento en el que se inspeccionaron todas las instalaciones del motel Nueva Castilla, participó personal de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) en coordinación con la Fiscalía Especializada en Feminicidios.

Además, dijo, se estableció la logística para la homologación de opiniones respecto a la exhumación, y que ayer se trasladaron a Monterrey las diversas personas que van a hacer la necropsia a efecto de que justifiquen la profesión que ostentan, así como la protesta para realizar el estudio.



Este viernes 1 de julio es el traslado a las oficinas de la Fiscalía General de Feminicidios, y de ahí partirán hacia el panteón de La Laguna de Labradores, Barrio de Jalisco, en el municipio de Galeana, donde están los restos de Debanhi, a fin de proceder a la exhumación.

MIRA TAMBIÉN Caso Debanhi Escobar: autopsia revela que fue asesinada y sufrió violencia sexual

El mismo día regresarán con los restos de Debanhi a Monterrey, para que los peritos especializados, realicen la necropsia. "Tenemos mucha fe con esta coadyuvancia, porque vienen doctores internacionales, especialistas en la materia" del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y de aquí, gente de la UANL, de la Fiscalía, y por eso, reiteró, “tenemos la certeza de que van a hacer las cosas bien, para determinar la causa de la muerte de Debanhi” en la nueva autopsia.

Y el 2 o 3 de julio, aunque podría prolongarse el tiempo si es necesario, se establecerá el grupo de trabajo técnico de medicina forense en la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJENL), con el objetivo de discutir los elementos técnicos de la exhumación y elaborar un dictamen conjunto, dijo Don Mario Escobar.



Después de que se elabore el dictamen conjunto, para determinar las causas de la muerte de Debanhi, señaló su padre, se informarán los resultados primero a la familia y luego a través de los medios, a la sociedad en general.



"Tenemos mucha fe y esperanza en que se hagan las cosas bien, que salga a luz la verdad", para lo cual siguen trabajando, como ocurrió ayer con el cateo en el motel, señaló.

Insistió en su llamado para que acuda a la Fiscalía la gente que dice tener información sobre lo que ocurrió con su hija, pues hay quienes le han mandado mensajes donde comentan que estuvieron en el evento, que grabaron algo, que vieron algo, desde la quinta, desde la caminada en la carretera. No tengan miedo, existen los testigos protegidos, expresó.



Consideró increíble que a más de dos meses de que su hija fue localizada sin vida, todavía no hay algo concreto, y sólo hay muchas especulaciones sobre el caso. “Queremos justicia, que se pongan en los zapatos de nosotros, ahora fue Debanhi como muchas han sido antes, créanme que yo no hubiera querido esto, estaría feliz teniendo a mi hija aquí en la casa”.



A punto de salir hacia Galeana para los preparativos de la exhumación de su hija, Mario solicitó a quienes se han solidarizado con su lucha: "El día de hoy les pido que enciendan una vela, y que esa vela se quede encendida para encontrar la verdad, ya no queremos más impunidad, queremos estar tranquilos, más allá de Debanhi, por toda la gente que puede estar en su situación y en mi situación", concluyó.