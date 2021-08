Los carpinchos en Nordelta y un desesperado pedido de los vecinos: "Es insostenible"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Recientemente, Argentina, y más específicamente Nordelta, vivió una invasión de carpinchos. Gustavo Iglesias, que vive en el barrio Los Castores, contó cómo se vive allí la situación: “Nos encantan los carpinchos, la primera vez que vimos uno nos dio mucha felicidad. En 2015 aparecieron dos en mi jardín y los quería acariciar. El tema es que después empezaron a reproducirse de manera exponencial porque, lógicamente, en Nordelta no tienen depredadores. Ahora caminan por las calles, devoran los jardines y tenemos problemas con las mascotas. Tampoco sabemos qué enfermedades pueden transmitir y si podrían, o no, atacar a un nene, porque andan en manada por todos los barrios”, señaló.

Él, junto con otros 200 vecinos, armaron una comisión para poder tratar el tema con organizaciones no gubernamentales y con la Dirección de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires.



El grupo de vecinos emitió un comunicado en el que aseguran que “aman” a estos roedores y que la responsabilidad del crecimiento exponencial se debe a las autoridades de la provincia de Buenos Aires y los administradores del complejo.



El texto difundido a la prensa lo firma la “comisión proequilibrio carpinchos Nordelta” y asegura que escriben en “representación de centenares de vecinos de Nordelta directamente afectados por los problemas de público conocimiento quiere dejar en claro lo siguiente”. Luego enumeran ocho puntos en los que hacen una cronología del conflicto con los roedores más grandes del mundo:



1. En Nordelta amamos a los carpinchos. Hemos convivido con ellos en armonía desde hace 10 años como en ninguna otra urbanización del AMBA. Antes del 2010 no se avistaban desde nuestros hogares. En las áreas no desarrolladas recién se avistaron unos pocos ejemplares en 2006. Es de presumir que para el año 1990 el carpincho estaba prácticamente extinto de esta zona por caza furtiva desde hacía décadas. Gracias a nosotros hoy hay carpinchos en esta zona. Invitamos a quien guste a encontrar un carpincho vivo libre en 20 kilómetros a la redonda de Nordelta, siendo el mismo tipo de ecosistema. No lo van a encontrar porque en Nordelta no matamos carpinchos y fuera de Nordelta sí se los caza sin miramientos.



2. De ninguna manera abogamos por la erradicación total de los carpinchos de nuestro entorno. Nuestro pedido concreto es, retrotraer la cantidad de carpinchos a los que había cuatro o cinco años atrás por traslado a otras reservas naturales de aquellos ejemplares a los que el ecosistema Nordelta ya no puede alimentar y sostener. De ahí en más controlar su reproducción por los métodos que los especialistas indiquen a los fines de mantener una cantidad acorde al ecosistema que los alberga con su bienestar y el de la comunidad que los rodea.



3. Nótese que en Nordelta este animal no tiene depredador, y por reglamentos propios y por convicciones personales de quienes aquí vivimos no se los caza y están totalmente protegidos por nosotros mismos contra cualquier intento de caza furtiva.



4. Los problemas comenzaron en 2019, donde ya se notaba un crecimiento explosivo de la cantidad de ejemplares. Algunos vecinos advirtieron esto a la Administración de Nordelta Ciudad (AVN), y esta a Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires. Creemos que ambas entidades no supieron o no quisieron ver el problema al que nos enfrentábamos. Un problema meramente de progresión matemática por el tipo de reproducción de esta especie.



5. En 2020 empeoró la situación y Flora y Fauna y AVN nos dijeron que estaba todo bien, que ya iba a pasar. Que se iban a autorregular.



6. Así llegamos a la actualidad, cuando la inexorable reproducción explosiva de esta especie entro en la parte exponencial de la curva, lo que nos puede llevar a duplicaciones y sextuplicaciones de su número en uno, dos, tres o cuatro años respectivamente de no retirar inmediatamente una importante cantidad de animales que están en condiciones de reproducirse.



7. La situación es insostenible hoy, para los carpinchos porque ya no les alcanza el alimento para tanta cantidad, y se expanden hacia las afueras de Nordelta pudiendo a este paso generar problemas fuera de los límites de Nordelta mismo en muy poco tiempo. Y, como se pudo ver en videos, generando accidentes viales y otros peligros mutuos para ellos y los humanos que convivimos.



8. Flora y Fauna debe autorizar estos traslados en forma inmediata y sin dilaciones.