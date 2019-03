Carlos Slim, el quinto hombre más rico del mundo, se retirará, dijo presidente mexicano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes que el magnate Carlos Slim, el hombre más rico del país, le planteó su intención de retirarse durante el presente sexenio en el que se comprometió a ayudar a la economía local.

El potentado de 79 años, catalogado por Forbes durante un tiempo como el hombre más acaudalado del mundo y que hoy ocupa el puesto número cinco, afirmó a principios de diciembre, el día que asumió López Obrador, que en México existen condiciones para invertir.

"Eso fue lo que me ofreció, que quiere retirarse y quiere hacerlo en este sexenio, por lo que está dispuesto a apoyar, no sólo en la parte empresarial, sino también en estas acciones de bienestar para nuestra población", dijo el mandatario en su habitual conferencia de prensa matutina.



Pero López Obrador, cuyo mandato acaba en diciembre del 2024, no especificó cuándo Slim le habló de su retiro.



Arturo Elías, un portavoz y yerno del magnate -cuyo imperio de empresas incluye la gigante de las telecomunicaciones América Móvil, el Grupo Financiero Inbursa y Grupo Carso - emitió un mensaje en Twitter pero no mencionó nada de un eventual retiro.



"El Ing. Slim comentó con el Presidente que los dos tienen casi 6 años de trabajo intenso por el País, El Presidente por mandato electoral y el Ingeniero por su edad", dijo.



El presidente dijo el martes que en conversaciones con Slim, éste le ha reiterado su interés para ayudar a impulsar el crecimiento económico, y que planean verse próximamente para trabajar sobre el plan de inversiones de sus empresas y otros inversionistas nacionales, pero no dio detalles.



Al cumplir 100 días de su mandato, el gobernante descartó que la economía mexicana se esté acercando a una recesión y reiteró que su gobierno pretende lograr una expansión económica del 4% en promedio anual en su sexenio.