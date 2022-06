Buenos Aires: cinco muertos, tres de ellos niños, en un incendio en el barrio Recoleta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una sobrecarga en las baterías de litio de un monopatín habría sido la causa del incendio en el departamento del barrio Recoleta de Buenos Aries, donde murieron cinco integrantes de una familia.

Según fuentes de los Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, “la causa del incendio está relacionada con la súbita reacción térmica de baterías de litio pertenecientes a un monopatín eléctrico, inducida presuntamente por una sobrecarga o descargas excesivas, golpes en celdas o bien, exposición a fuentes de calor, cuyo potencial térmico se transmitiera a los elementos con capacidad de arder, dando lugar a lo ocurrido”, informó anoche el diario La Nación.



La conclusión corresponde a un peritaje inicial realizado por los técnicos de Bomberos, luego de revisar el living del departamento, donde comenzó el fuego, minutos antes de las 6 de ayer jueves. Todavía esperan los resultados de más estudios para confeccionar el peritaje definitivo.



Esas baterías estaban enchufadas a una toma corriente para ser recargadas. Los técnicos estimaron que durante ese procedimiento se habría producido una sobrecarga.

El fiscal porteño Sebastián Fedullo, a cargo de la investigación del incendio en Recoleta, sostuvo que el fuego se habría iniciado “de forma accidental” en el living comedor del departamento del 7° piso del edificio de Ecuador 1022, donde vivían las víctimas.



Fedullo explicó que hoy viernes podría estar listo el resultado preliminar de los peritajes hechos por especialistas de Bomberos de la Ciudad.



“En principio, según lo que nos adelantó personal de Bomberos, habría sido un accidente, como puede suceder en cualquier casa. No hay ningún signo de violencia en la propiedad o de la participación de tres personas. En principio, no hay artefactos eléctricos o de gas que hayan explotado. Sí estallaron vidrios, como consecuencia del fuego”, dijo Fedullo. “No hay artefactos que hayan explotado: ni heladera, cocina, ni calefón y ni aire acondicionado. A priori, no hay nada mal instalado”, insistió el fiscal.

Las víctimas

Al ser consultado sobre por qué las víctimas quedaron atrapadas en el interior del departamento, el representante del Ministerio Público explicó: “El foco ígneo fue tan grande que no les dio tiempo (a salir). La gente no muere por el fuego en sí, sino por la inhalación de monóxido de carbono”.



Las víctimas fatales fueron tres niños y dos mujeres, según confirmó el director general del capitalino Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Alberto Crescenti.



El incendio ocurrió en la vivienda de la familia Jabbaz, perteneciente a la comunidad judía. Los tres menores fallecidos fueron identificados como Rafit, Orly y Ester Jabbaz, de 3, 7 y 9 años respectivamente. La madre de los niños, Karina Sofia Kibudi (52), y otra hija de 19, llamada Camila, son las otras dos víctimas mortales.



“Se hizo un esfuerzo muy grande de reanimación con estos pacientes, pero no se los pudo sacar”, dijo el titular del SAME, Alberto Crescenti.



Una de las mujeres falleció en el Hospital Ramos Mejía y otra, en el Hospital Fernández. Los niños fueron rescatados con vida, pero fallecieron camino al Hospital Gutiérrez.



El padre de los niños, Isaac Jabbaz de 55 años, se encuentra en terapia intensiva.

También están internados, según fuentes del gobierno porteño, otros cuatro hijos del matrimonio, tres varones y una mujer de entre 13 y 22 años. Otro, de 23 años, fue dado de alta en el transcurso del día.



Además, resultaron afectadas al menos 35 personas, de las cuales 31 debieron ser trasladadas a seis hospitales de la capital argentina.

Familia religiosa

Luciano Skef, presidente de Jevra Hatzalah Argentina, el equipo de emergencias de la comunidad judía, que fueron los primeros en llegar al epicentro del incendio, dijo a La Nación: “Murieron cuatro chicos y la mamá, son una familia religiosa que asiste a un templo a pocas cuadras de acá”.



El padre de familia fue el primero que salió del departamento para intentar conseguir ayuda, una vez que comenzó el incendio y el humo sofocaba. Pero ya no pudo volver a entrar a rescatar a su familia porque se descompensó.



“Con profundo pesar, expresamos nuestras condolencias a los seres queridos de las personas fallecidas en el terrible incendio de esta madrugada, en el edificio de la calle Ecuador. Deseamos la pronta recuperación de los heridos de esta tragedia que entristece a toda la sociedad”, sostuvo la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en su cuenta de Twitter



Los cinco integrantes de la familia ortodoxa judía que fallecieron en el incendio de Recoleta serán inhumados hoy viernes en el Cementerio Judío Sefaradí Bene Emeth, de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, informaron a la agencia Télam voceros de la AMIA.

Las primeras imágenes del incendio, que comenzó a las 5.50 hora, mostraban llamaradas que empezaron en un apartamento del séptimo piso.



El fuego se inició en el comedor y afectó de forma generalizada la cocina, tres dormitorios y el baño.



Las llamas rápidamente se propagaron hasta el octavo piso.



Gracias al trabajo de ocho dotaciones de bomberos y 22 ambulancias del SAME, el fuego pudo ser contenido, se evitó su propagación y posibles daños estructurales en el edificio, de catorce pisos.



“Quiero brindar mis condolencias a las familias de los fallecidos y agradecer el compromiso y el profesionalismo de siempre del Sistema de Emergencias de la Ciudad”, expresó el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que se acercó hasta el sitio donde ocurrió el siniestro en el barrio Recoleta.



(Con información de La Nación/GDA)