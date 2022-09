Brasil analiza caso sospechoso de polio, en medio del resurgimiento en el mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 8 de agosto se inició la Campaña Nacional de Vacunación contra la Poliomielitis y la Campaña Nacional de Multivacunación, con la misión de revertir las bajísimas coberturas de vacunación en el país. Sin embargo, con una semana para el final, los resultados son escasos.

La campaña contra la poliomielitis buscó inmunizar al menos a 11,5 millones de niños menores de 5 años. Los datos del Ministerio de Salud revelan, sin embargo, que hasta el momento se han vacunado 3,8 millones, es decir, el esfuerzo ha alcanzado solo un tercio de la meta.

Brasil se considera libre de poliomielitis desde 1994. Sin embargo, los expertos están en alerta con las bajas coberturas de vacunación contra la enfermedad —solo el 69,4 % de los niños estaban protegidos en 2021— en medio del resurgimiento de casos en todo el mundo.



El ministerio investiga un caso sospechoso de poliomielitis, en Rorainópolis, en el sur de Roraima. Esta es una niña de 14 años con parálisis flácida aguda, un síndrome que puede tener otros diagnósticos.

Recomendaciones del MSP para vacunación contra la polio El Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió el 24 de agosto un comunicado con recomendaciones de vacunación contra la poliomielitis para viajeros que vayan a Afganistán, Israel, Madagascar, Malawi, Mozambique y Pakistán.



La Organización Mundial de la Salud (OMS), el 15 de junio de 2022, en Comité de Emergencia bajo las Regulaciones de Salud Internacionales (IHR por sus siglas en inglés), realizó una "revisión de la información disponible sobre la circulación del poliovirus salvaje (WPV1) y poliovirus circulantes derivados de la vacunación (cVDPV)", y resolvió determinadas recomendaciones.



"Todos los visitantes —de cualquier edad— que permanezcan en el territorio por más de 4 semanas, han de recibir una dosis de vacuna bivalente oral contra la polio (OPV) o vacuna inactivada para poliovirus entre 1 a 12 meses previos al viaje", informó el MSP.



Además, "aquellos viajeros que deban viajar de manera urgente y que no recibieron OPV o IPV en los plazos mencionados anteriormente, se recomienda que reciban al menos una dosis de las mencionadas vacunas, dado que aun así es beneficioso, particularmente para viajeros frecuentes", agrega el comunicado.



Polio La poliomielitis, que afecta principalmente a los más jóvenes y provoca parálisis, está prácticamente erradicada en el mundo, a excepción de países pobres como Pakistán y Afganistán.



En Estados Unidos —donde un presidente, Franklin Roosevelt, la contrajo en 1921, a los 39 años— el número de contagios descendió a finales de la década de 1950 (15.000 casos de parálisis al año en aquella época), gracias a una primera vacuna.



En junio, a un joven de 20 años de Nueva York se le diagnosticó el virus, lo que sugiere que el contagio ya se había extendido entre la población. La poliomielitis también se ha cobrado víctimas recientes en Ucrania, Israel y otros países. El virus fue detectado en muestras de aguas residuales de Londres, Nueva York y otras ciudades.



El objetivo es inmunizar al menos al 95% del público objetivo de la campaña. Según el ministerio, la última vez que la cobertura de vacunación contra la parálisis infantil superó este porcentaje fue en 2015. Desde entonces, las tasas solo han disminuido.



Para Ethel Maciel, profesora de la Universidad Federal de Espírito Santo, becaria posdoctoral en epidemiología de la Universidad John Hopkins, en Estados Unidos, dada la gravedad de la situación, se necesitaba una difusión masiva de la vacunación:



“Fue una campaña secreta, nadie sabía que estaba sucediendo. No se escucha. La gente no está buscando el servicio. fue un fiasco, es muy triste



Vale recordar que aún queda una semana para que la población brasileña intente revertir esta situación.

En relación con otras vacunas, los datos publicados por el Ministerio de Salud de Brasil son menos concluyentes porque no había un objetivo claro para cada vacuna. Sin embargo, por la cantidad de personas vacunadas y las dosis aplicadas, es evidente que el escenario es similar.



Hasta ayer se habían aplicado 1.032.891 dosis a 537.000 personas, cuyo público objetivo son los menores de 15 años.



Entre las 18 inmunizaciones ofrecidas están la MMR —contra paperas, rubéola y sarampión— de la que solo se aplicaron 75.000 dosis; fiebre amarilla (con 96 mil inmunizaciones) y pentavalente —que garantiza protección contra difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B y contra la bacteria haemophilus influenza tipo B— con 102 mil dosis aplicadas.



— La cobertura es muy baja y, si tenemos en cuenta los datos de que el 70% de los niños están atrasados ​​en vacunas, tendríamos que haber aplicado muchas más dosis para compensar este retraso — dice el pediatra e infectólogo Renato Kfouri, presidente del Departamento de Inmunizaciones de la Sociedad Brasileña de Pediatría y director de la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones (Sbim).



El estado con más dosis aplicadas fue São Paulo (139 mil), seguido de Minas Gerais (110 mil), Bahía (86 mil), Pernambuco (68 mil) y Alagoas (67 mil). Rio aplicó sólo 55.000 dosis. En todo caso, todas las unidades federativas tuvieron una adhesión muy por debajo de lo necesario.



Los datos de ambas campañas, poliomielitis y multivacunación, son parciales porque recién finalizan el día 9 y, además, la transmisión de información se sigue produciendo mucho más tarde. El resultado oficial de la vacunación debería salir recién en marzo del próximo año.



El especialista en enfermedades infecciosas y pediatra Filipe da Veiga destaca el retraso en el procesamiento de los datos de vacunación, que se hace a mano en muchos municipios. — No entra el dato, no se actualiza. El sistema de comunicación tiene fallas, puede ser que la situación esté un poco mejor — evalúa.