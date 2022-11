Avión chocó contra un camión de bomberos en aeropuerto de Lima: fallecieron dos personas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dos bomberos murieron este viernes tras chocar su vehículo con un avión de LATAM que despegaba en el aeropuerto de Lima, Perú, cuyas operaciones fueron detenidas hasta este sábado.

"Lima Airport Partners lamenta profundamente la pérdida de las vidas de dos miembros del Cuerpo de Bomberos Aeronáuticos de LAP en el accidente ocurrido esta tarde entre un vehículo de bomberos y la aeronave que atendía el vuelo LA2213 que cubría la ruta (local) Lima-Juliaca ocurrido esta tarde", informó la operadora del aeropuerto internacional de la capital peruana.

Además de los dos bomberos muertos, otro socorrista que viajaba en el autobomba quedó herido "en estado crítico a causa de un traumatismo encéfalo craneano", según el jefe de la Seguridad Social, Aurelio Orellana.



Las operaciones en la principal terminal aérea del país fueron suspendidas. Esto implicó la cancelación de numerosos vuelos y el desvío de aquellos que se dirigían a la capital peruana al Aeropuerto de Pisco (250 km al sur de Lima), según los protocolos aeronáuticos.

¿Qué pasó en el aeropuerto de Lima?

Según LATAM, que no reportó fallecidos entre los 102 pasajeros y seis tripulantes, el avión "fue colisionado por un carro de bomberos que ingresó a la pista durante su carrera de despegue (...) Los motivos de dicho ingreso los desconocemos".



El gerente general de LATAM Perú, Manuel van Oordt, expresó su incredulidad por la presencia de la unidad bomberil en la pista de despegue, alegando que el piloto del avión no reportó anormalidades.

"No se reportó ninguna emergencia dentro del vuelo, es un vuelo que estaba en condiciones óptimas para despegar, tenía autorización para despegar, y se encontró con un camión en la pista de aterrizaje y no sabemos qué hacía ese camión allí", dijo el representante de LATAM en una rueda de prensa nocturna en el aeropuerto.



Imágenes de video difundidas por televisoras locales muestran cuando el vehículo de bomberos recibe el impacto del avión, un Airbus A320, lo que provocó llamas y daños en la parte posterior de la aeronave.



"Tras el reporte de dos bomberos aeronáuticos fallecidos y uno herido, la Fiscalía busca esclarecer los hechos ante los posibles delitos de homicidio culposo y lesiones culposas", indicó el ente.



De su parte, las autoridades del aeropuerto dijeron en un comunicado que se brindó la "atención necesaria" a todos los pasajeros, "quienes se encuentran bien. Asimismo, estamos investigando para determinar las causas del hecho".



Según imágenes de personas en el aeropuerto y otras en canales de televisión, la aeronave quedó parcialmente envuelta en llamas en su parte posterior, con daños al menos en una de las alas.

Caos en el transporte aéreo

El accidente ha desatado el caos en el transporte aéreo del Perú, donde más de 200 vuelos han tenido que ser suspendidos o reprogramados para los próximos días.



El aeropuerto internacional Jorge Chávez es el más importante del país, dado que es el más cercano a Lima, y atiende a la totalidad de vuelos internacionales que llegan a la nación suramericana, además de tener conexiones con las 25 regiones peruanas.



Precisamente, está actualmente en curso la ampliación del terminal con una segunda torre de control y una segunda pista de aterrizaje en una zona aledaña al aeropuerto actual.

Pasajeros varados



Según detalló el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cinco vuelos que tenían destino a Lima han sido desviados a Pisco, donde permanecen en tierra, otros tres a la ciudad de Chiclayo, dos a Trujillo, uno a Iquitos (procedente de Madrid) y otro a Arequipa.



En Iquitos, uno de los pasajeros procedentes de Madrid, identificado como Jorge, explicó a EFE que fueron avisados del desvió una hora y media antes de aterrizar.



"Estamos a escasa hora y media de llegar a Lima, sobre el papel, y nos comunican por megafonía que ha habido un accidente el aeropuerto de Lima y que si conocíamos Iquitos y que, a la fuerza lo vamos a conocer", dijo.



Por otro lado, la Superintendencia Nacional de Migraciones informó que, ante la emergencia sufrida en el principal aeropuerto del país, ha dispuesto habilitar controles migratorios en todos los aeropuertos a donde se han derivado los vuelos internacionales, tras el cierre del terminal capitalino hasta las 13.00 horas del sábado.



En el caso puntual de Pisco, el más cercano a Lima, los "inspectores migratorios están viajando desde Lima para realizar el control de los vuelos internacionales que arriben", agregó Migraciones.



Debido al accidente, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar para determinar las causas del accidente en la pista de aterrizaje del aeropuerto.



Tras el reporte de dos bomberos aeronáuticos fallecidos y uno herido, la Fiscalía busca esclarecer los hechos ante los posibles delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, respectivamente, precisó la fiscalía en un mensaje por Twitter.