24 años de prisión para Cunha, el "arquitecto" del impeachment a Dilma Rousseff

El juez Vallisney de Souza Oliveira condenó a los expresidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha y Henrique Eduardo Alves, en el proceso en el que los dos fueron denunciados por desvíos de dinero del Fondo de Inversión administrado por la Caja Económica Federal.



Cunha, conocido como el "arquitecto" del impeachment a la expresidenta Dilma Rousseff, fue condenado a 24 años y diez meses de prisión por los crímenes de corrupción, lavado de dinero y violación del secreto profesional.



Por su parte, Alves fue condenado a ocho años y ocho meses de prisión por lavado de dinero y se lo absolvió por un supuesto crimen de corrupción.

El juez determinó además que Cunha le debe devolver $ 7 millones de reales (US$ 1.859.466 aproximadamente) en concepto de reparación de daños causados ​​a las arcas públicas. Alves tendrá que pagar un millón de reales (US$ 265.638 dólares).



Una de las bases de la condena se refiere al desvío de dinero destinado a las obras de Porto Maravilha, en Río de Janeiro.



Odebrecht, OAS y Carioca Engenhariam habrían acordado el pago de más de $ 50 millones de reales (US$ 13.281.905) para Cunha, conforme a la delación del empresario Ricardo Pernambuco. Las obras fueron financiadas con recursos del FGTS (Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio) que, por ley, deben ser aplicados prioritariamente en saneamiento básico.

Las investigaciones se iniciaron a partir de una operación de la Procuraduría General de la República que tenía a Cunha como uno de los blancos centrales. Después de que se descubrió la red de desvíos de dinero, varios operadores acordaron colaborar y reforzar las acusaciones contra Alves y Cunha.



Alves fue acusado de recibir, por indicación de Cunha, más de $ 1,6 millones de reales (US$ 26.7231) en cuentas en Suiza. Pero, como no se comprobaron vínculos de él en decisiones relacionadas directamente con las desviaciones investigadas en la Caja, el exdiputado se libró del crimen de corrupción.