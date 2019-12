Alberto Fernández junto a Cristina Kirchner: "Nunca más vamos a dividirnos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Alberto Fernández asumió este martes, 10 de diciembre, la Presidencia de Argentina al jurar en el Congreso junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner y recibir los atributos de mando de manos de su antecesor, Mauricio Macri.



A partir de una fuerte reivindicación de la continuidad democrática que se registra desde 1983, el período más largo desde el nacimiento de la nación, Fernández se ubica como un eslabón de una cadena histórica que une las gestiones de Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.



Tras la asunción, Fernández pronunció -ante la Asamblea Legislativa- un discurso de tono conciliador, pero en el que trazó un duro diagnóstico de la situación que atraviesa el país y planteó un claro cambio de rumbo. Por la tarde, les tomó juramento a sus ministros. Y hacia la noche se asomó al balcón de la Casa Rosada frente a la multitud que lo esperaba en la Plaza de Mayo.

"Democracia para siempre, patria para todos, Argentina unida", es la consigna de la convocatoria a las celebraciones callejeras que se realizaron hoy en el Congreso y en la Plaza de Mayo.



"Nunca más vamos a dividirnos. Nos dijeron que no volvíamos más. Pero este año volvimos y vamos a ser mejores", dijo Fernández como cierre de su discurso.



"En la Argentina que se viene se terminaron los operadores judiciales, los de inteligencia y los linchamientos mediáticos que todos los días soportamos. No tengo duda lo que represento, sé bien que la política es contradicción de intereses, y sé a quiénes estamos representando: a los que sufren, que se quedaron sin trabajo y sin escuela", señaló.



"Siempre le voy a dar gracias a Dios porque un día me cruzó en el camino a Néstor Kirchner", dijo Fernández en relación al fallecido expresidente argentino. "Jamás pensé que mi vida iba a cambiar como cambió, que iba a ser protagonista de la más maravillosa aventura que puede vivir un líder político, que es levantar a un pueblo de la destrucción", dijo el presidente. "Pero también le agradezco a Dios que me haya cruzado con Cristina. Hoy estamos todos unidos y decididos a poner la Argentina de pie".

Antes fue el turno de Cristina Fernández, quien le dijo a su compañero de fórmula: "Usted ha iniciado su mandato con muy buenos augurios, presidente. Ha decidido que a esta plaza a la que habían enrrejado como un símbolo de división entre el pueblo y el gobierno, ordenó que sacaran estas rejas. Y es muy buen augurio que usted ha dado a su pueblo ante la Asamblea Legislativa. Confíe en el pueblo, ellos no traicionan, sólo piden que los defiendan y los representen".

"Yo no soy hipócrita", aseguró la ahora vicepresidenta. "Puedo equivocarme, pero saben que digo lo que pienso y hago lo que siento. Nunca algo diferente. Tengo coraje, y el coraje se demuestra en el llano. El coraje y la lealtad... ese valor que algunos creen que significa seguir a un líder político. Pero la lealtad entre la política y el pueblo es a dos puntas. Los pueblos no son tontos ni zonzos".