Afganistán hoy: países dan por terminadas las evacuaciones en medio del caos en Kabul

La cifra de fallecidos por los atentados de ayer sigue en aumento: al menos 95 personas murieron y otras 150 resultaron heridas en el doble atentado suicida perpetrado el jueves por el grupo yihadista Estado Islámico (EI) en el aeropuerto de Kabul.

El doble ataque suicida ocurrió ayer después de días en los que los gobiernos de varios países habían alertado de la posibilidad de atentados en el aeropuerto, donde miles de personas trataban entre empujones de acceder a alguno de los vuelos de evacuación desde la toma de la capital afgana por los talibanes el pasado 15 de agosto.

Horas más tarde, la rama afgana del grupo yihadista Estado Islámico (EI) reivindicó el ataque, aunque solo se hizo eco de una de las explosiones, perpetrada por uno de sus combatientes, que logró pasar inadvertido a través de los controles de seguridad "de las fuerzas estadounidenses y de la milicia talibán alrededor de la capital".



Tras las explosiones, en las primeras horas de este viernes, varios paíse dieron por concluidas las operaciones de evacuación en Kabul.



Las evacuaciones han terminado antes de lo esperado. Los talibanes han dado de plazo a las fuerzas extranjeras hasta el 31 de agosto para que abandonen Afganistán, en virtud de un acuerdo firmado hace un año con Estados Unidos.

Países que terminan las evacuaciones

El gobierno sueco fue uno de los países que dio por finalizado este viernes la operación de evacuación de Afganistán, tras haber rescatado a unas 1.100 personas.



"Puedo informar de que la misión está terminada. Hemos evacuado a todos los empleados suecos", dijo hoy en rueda de prensa la ministra de Asuntos Exteriores, Ann Linde, que añadió que también se han trasladado a empleados locales, activistas por los derechos de las mujeres y funcionarios de la Unión Europea (UE).



Linde lamentó que no hayan podido evacuar a todos los suecos residentes en Afganistán y aludió a la situación de seguridad y a que los talibanes han entorpecido la llegada de más gente al aeropuerto.

Tanto Noruega como Dinamarca han terminado sus operaciones de evacuación en los dos últimos días, rescatando también a alrededor de un millar de personas.



En tanto, el último vuelo de Italia con personal italiano y afganos despegará en la tarde de este viernes desde Kabul y con este se darán por concluida las operaciones de evacuación que han permitido poner en salvo a cerca 5.000 personas desde la llegada al poder de los talibanes en Afganistán, confirmaron a EFE fuentes del ministerio de la Defensa.



La operación de evacuación realizada por el Reino Unido en Afganistán terminará en "unas horas", antes de la fecha límite del 31 de agosto fijada para la retirada de las tropas estadounidenses, anunció el ministro de Defensa británico, Ben Wallace.

"Ahora nos ocuparemos de las personas que trajimos con nosotros, el millar de personas dentro del aeropuerto, e intentaremos seguir encontrando algunas personas entre la multitud", pero "la operación principal ha terminado y solo nos quedan unas pocas horas", afirmó Wallace en declaraciones a la televisión Sky News.



Cerca de 14.000 ciudadanos británicos y afganos han sido rescatados desde mediados de agosto, dijo Wallace, lamentando que "la triste realidad es que no todo el mundo podrá ser evacuado".

Francia podría continuar las evacuaciones de Afganistán "más allá" de este viernes por la noche, afirmó el secretario de Estado de Asuntos europeos, Clément Beaune. "Podría prolongarse más allá de esta noche, pero debemos permanecer prudentes sobre este tema", dijo en una entrevista con la radio Europe 1.



Francia quiere todavía evacuar a varios centenares de afganos, en un contexto caótico tras el doble atentado del jueves en el aeropuerto de Kabul. "El atentado terrorista no debe impedir estas operaciones (...). Continuaremos hasta el último segundo posible", dijo Beaune. No obstante, dio a entender que no todos los afganos que intentan abandonar el país podrán hacerlo.

Por otro lado, España dio por finalizada la misión de evacuación de afganos, con la llegada a primera hora de la mañana a Dubái (Emiratos Árabes Unidos) de dos aviones procedentes de Kabul en los que viajaban, entre otros, los últimos 81 españoles que permanecían en Afganistán, entre militares, policías y personal de la embajada.



Según informó este viernes el Gobierno de España, en estos dos últimos vuelos de aviones militares A400M viajan también cuatro militares portugueses y 83 colaboradores afganos de España, Portugal y de la OTAN.

Australia completó la retirada de sus tropas en Afganistán poco antes del sangriento doble atentado en el aeropuerto de Kabul, indicó este viernes su gobierno, que advirtió de posibles nuevos ataques terroristas.



"Fuimos capaces de asegurar la salida del personal australiano restante durante la última noche, no mucho antes de los terribles acontecimientos que ocurrieron la pasada noche", dijo el primer ministro Scott Morrison en una rueda de prensa.

El dirigente informó que así daba por terminada las maniobras de evacuación desde Kabul que les permitieron sacar del país a 4.100 personas en los últimos días. "En esta situación, no podemos poner a nuestro personal y sus vidas en riesgo", dijo el ministro de Defensa, Peter Sutton, advirtiendo que "son probables más ataques terroristas".