Uruguay sería "punta de iceberg" en conflicto por cannabis, dicen en EEUU

"La marihuana volaba de los estantes en Uruguay, entonces aparecieron los bancos de Estados Unidos", se titula un artículo publicado en el New York Times el 25 de agosto. El título en su versión en español, publicada ayer, es "La marihuana se vendía como pan caliente en Uruguay, pero los bancos estadounidenses intervinieron".

La nota del medio de comunicación estadounidense informa sobre los problemas que surgieron con la banca internacional en Uruguay luego de que 16 farmacias comenzaron a vender marihuana distribuida por el Estado, a fines de julio.

El artículo explica que el conflicto surge de la "Ley Patriota" aprobada en el país norteamericano luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, diseñadapara frenar el lavado de dinero y el tráfico de drogas.

Según esta norma,las instituciones financieras estadounidenses no pueden hacer negocios con distribuidores de sustancias controladas, como ocurre con la marihuana, como ocurre en Uruguay y estados como Colorado.

El problema que surgió en Uruguay también afecta a los estados donde el cannabis es legal y plantea una situación de "mayor indecisión internacional" cuando otros países como Canadá se plantean la posibilidad de aplicar medidas similares, señala el NYT.

En Estados Unidos, bajo la "Ley Patriota", algunos negocios de venta de marihuana tuvieron que conseguir cuentas bancarias en uniones de crédito, pero los grandes bancos, al concluir que "la carga y los riesgos de hacer negocios con vendedores de marihuana no valen la pena", decidieron mantenerse al margen.

El medio explica que por estos motivos, negocios de marihuana en Colorado y Washington se manejan sólo conen efectivo, mientras que otros pudieron obtener cuentas en "pequeños bancos dispuestos a correr un riesgo calculado".

El NYT explica que la situación uruguaya es diferente porque "las ventas de marihuana representan una pequeña parte del negocio para las farmacias", que "necesitan de los servicios bancarios para operar", y al mismo tiempo "los banqueros en Uruguay probablemente decidirán que es mucho más importante mantener buenas relaciones con las instituciones financieras de Estados Unidos que conservar las cuentas de un reducido número de farmacias".

Por este motivo es que Frank Robison, un abogado de Colorado especializado en la regulación de la marihuana, dijo al NYT que“Uruguay podría ser la punta del iceberg” para encontrar una solución al problema de los negocios de Estados Unidos.

En este sentido se mencionó al congresista demócrataEd Perlmutter, también de Colorado, que en abril presentó un proyecto de leyque permita a los banqueros hacer negocios con vendedores de marihuana en estados y países donde esté regulada.

Según la analista de laanalista de Drug Policy Alliance, Hannah Hetzer, "es irónico que las leyes destinadas para combatir el tráfico de drogas y el lavado de dinero han bloqueado a un sistema que tiene la intención de hacer precisamente eso”, ya que "Uruguay crea un mercado que desplaza al ilegal”.



