UAG paga US$ 10 millones al BROU y baja deuda

La empresa que fuera dirigida por el precandidato blanco Juan Sartori, y de la que es accionista muy minoritario, mantenía una deuda millonaria con el Banco República. No obstante, en los últimos dos años la compañía logró reducir en un 46% la deuda bancaria total, según informó ayer UAG.

De acuerdo con la información aportada por la empresa la deuda total ascendía en junio de 2017 a un total de US$ 88,9 millones, y actualmente es de US$ 48,2 millones. El Banco República es el mayor acreedor y a fines del año pasado había acordado con UAG un plan de refinanciación a dos años y medio. La abultada deuda había llevado al banco oficial a trabar embargo sobre los bienes del gigante de negocios agropecuarios.



La compañía había registrado pérdidas por encima de los 150 millones de dólares según su último balance cerrado en 2018.



Al hacer efectivo el pago este lunes por US$ 10 millones se cubrirá buena parte de la deuda con el BROU. Según la información de la empresa los resultados comienzan a ser positivos.



“Cerrados los números al 31 de marzo de 2019, es posible afirmar que desde el 1/7/2017 los resultados operativos vienen siendo positivos en absolutamente todos los trimestres. Si bien aún no alcanzan para lograr un resultado neto positivo, la continua reducción en el monto de intereses anuales a pagar a los bancos permitirá alcanzar números positivos en un corto plazo”. La compañía asegura poseer un patrimonio suficiente para enfrentar las deudas.



El precandidato blanco Juan Sartori fue director de UAG hasta junio de 2018. Actualmente Sartori es accionista de la firma con un 2% del paquete.