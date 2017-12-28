Tres rapiñeros asaltaron resto bar y robaron a los clientes
INSEGURIDAD
Los delincuentes se dieron a la fuga en un auto donde los esperaba un cuarto integrante.
En la medianoche del miércoles tres rapiñeros ingresaron a un resto bar ubicado en Maipú y Ramón Anador, y robaron a los clientes que se encontraban en el lugar.
Los delincuentes ingresaron con armas de fuego y redujeron a los presentes. En el local había cerca de 40 personas entre clientes y empleados.
En total fueron 14 las personas que resultaron asaltadas y a las que les robaron sus pertenencias, principalmente celulares, carteras y billeteras.
Los rapiñeros se dieron a la fuga en un auto donde los esperaba un cuarto integrante. La Policía investiga el hecho y al momento no hay detenidos por el caso.
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