Tres rapiñeros asaltaron resto bar y robaron a los clientes

INSEGURIDAD

Los delincuentes se dieron a la fuga en un auto donde los esperaba un cuarto integrante.

En la medianoche del miércoles tres rapiñeros ingresaron a un resto bar ubicado en Maipú y Ramón Anador, y robaron a los clientes que se encontraban en el lugar.

Los delincuentes ingresaron con armas de fuego y redujeron a los presentes. En el local había cerca de 40 personas entre clientes y empleados.

En total fueron 14 las personas que resultaron asaltadas y a las que les robaron sus pertenencias, principalmente celulares, carteras y billeteras.

Los rapiñeros se dieron a la fuga en un auto donde los esperaba un cuarto integrante. La Policía investiga el hecho y al momento no hay detenidos por el caso.