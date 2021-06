Sturla deberá pagar una multa equivalente a $ 40.405 tras romper cuarentana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Salud Pública resolvió aplicarle al arzobispo Daniel Sturla una multa de 30 Unidades Reajustables, equivalente a $ 40.405, tras romper la cuarentana para concurrir al velorio del exministro Jorge Larrañaga.

Según dijeron fuentes de la Arquidiócesis, Sturla no va a recurrir la medida.

Sturla fue citado por el MSP la semana pasada para dar explicaciones tras admitir su equivocación. "No actué como debía y pido disculpas", dijo el Arzobispo tras concurrir al velorio.



Sturla indicó a través de su cuenta de Twitter que el 17 de mayo mantuvo una reunión con un sacerdote que dio positivo al test de coronavirus. "Cuando me enteré, entré en cuarentena y me realicé dos hisopados en el día, con resultado negativo", agregó.



Pese a que debía estar un día más en cuarentena, el domingo 23 de mayo Sturla se acercó a la sede del Partido Nacional a despedir los restos de Larrañaga. En el lugar, el arzobispo hizo una "breve oración, siempre con tapabocas".



"El lunes 24 me realicé un nuevo hisopado de chequeo, el que terminó dando positivo. Por lo que en seguida me preocupé por el suceso del día anterior", agregó Sturla en ese entonces.