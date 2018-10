Senado votó ley de empleo para personas con discapacidad en empresas privadas

Este mediodía se aprobó por unanimidad el proyecto de ley de empleo para personas con discapacidad en el ámbito privado.

A pesar del apoyo a la ley en general, la oposición criticó al Frente Amplio porque la ley que prevé el 4% de funciones en el Estado se aprobó hace 10 años y todavía no se ha cumplido..



En el FA reconocieron que este año la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) señaló que aumentaron las personas con discapacidad empleadas en el Estado pero no se llegó al 4% que establece la ley.



En Uruguay hay 350 mil personas con discapacidades.



El senador del Partido Nacional Álvaro Delgado pidió sanciones para las organizaciones que no cumplan con la ley, ya que entendía que los organismos del Estado son los primeros que tienen que cumplir y no lo hacen. La senadora Carol Aviaga apoyó la propuesta pero no estas sanciones no se votaron.



El senador colorado Pedro Bordaberry dijo que en el caso de la Cámara de Representantes, solo el 3,9% cumplió con la incorporación de personas con discapacidad, según datos de la ONSC.



Delgado también propuso que las empresas que tienen entre 50 y 100 empleados, si cumplen con el 4%, deban reciban beneficios fiscales en el aporte patronal, pero esta modificación tampoco se votó.



El proyecto, que recibió algunas modificaciones, volverá a Diputados antes de su aprobación.