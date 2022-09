Se recibieron dos ofertas por la empresa Envidrio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de que semanas atrás fracasara el plan para salvar a Envidrio S.A. -la empresa que impulsó el expresidente frenteamplista José Mujica, y que luego de varias idas y vueltas terminó cerrando-, porque no se presentaron interesados para comprarla, los acreedores cuya liquidación se decretó en octubre de 2020, tuvieron una reunión donde evaluaron cómo seguir. En ese encuentro, según supo El País, acordaron establecer un cronograma de entrevistas con potenciales candidatos a adquirir la empresa.

Las ofertas no tardaron en aparecer. Una llegó por parte de una empresa de origen argentino y otra desde una firma brasileña. Esta última es la que deberá tener un mayor análisis, ya que la empresa ofertó por la unidad productiva de Envidrio S.A, pero manifestó que la intención es trasladar toda su maquinaria a Brasil.



El monto ofrecido, que las fuentes consultadas prefirieron no revelar, es menor al que se pidió en la primera instan- cia del llamado que no tuvo interesados. En ese momento se partió de una base de US$ 6 millones más IVA, en total unos US$ 7.320.000.

Quienes son acreedores de Envidrio S.A están de acuerdo en que no se podrá recuperar el dinero invertido. “Aspirábamos a recuperar parte de lo que los uruguayos invirtieron y seguiremos trabajando para eso”, dijo en rueda de prensa el presidente de Inacoop tras la instancia del pasado lunes 29 de agosto que terminó desierta.



Inacoop, uno de los acreedores de Envidrio S.A., aportó un capital de US$ 11 millones de dólares para la empresa, pero si se le suman “intereses” generados en este tiempo, su aporte fue de US$ 17 millones.



“No tenemos un número, estamos escuchando ofertas” dijo a El País la fuente consultada. Además, aseguró que las propuestas pueden ser por toda la empresa o por partes de ella. Esto significa que puede ser por el horno -apagado desde 2019- o por alguna otra de las máquinas.



El ministro de Ambiente, Adrián Peña, dijo a El País que el funcionamiento de este tipo de empresas para el Uruguay es “muy importante”, ya que actualmente no se tiene la posibilidad de reciclar “prácticamente” nada del vidrio que existe. El jerarca sostuvo que contar con una “herramienta” como Envidrio es, para el Ministerio de Ambiente, “muy importante”.

Por otra parte, el ministro destacó que desde Inacoop, se logró armar una propuesta “presentable” para posibles inversores y que desde la cartera son “optimistas” en que con algún otro tipo de modelo de negocio “esto funcione… Es clave que eso sea así”.



Sobre el tipo de negocio que desarrollaba la empresa, Peña reconoció que tiene sus “particularidades” y eso “podría” haber incidido en que no hubiera ofertas en agosto. El secretario de Estado, destacó que hay equipamiento dentro de las instalaciones que se encuentra en buen estado, pero otro está “obsoleto”. Por otra parte, sostuvo que hay “cuestiones ambientales” negativas, como por ejemplo el lugar donde está instalada la planta, ya que tienen vecinos muy cerca.



Peña aseguró que si una empresa apostara a producir en Uruguay no tendría problemas de demanda, porque lo que no se venda lo puede “colocar” en el exterior. El vidrio es demandado en todo el mundo.