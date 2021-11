Violencia de género: la Policía atiende una denuncia cada 13 minutos

Hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En ese marco, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social (Inmujeres), Mónica Bottero, dijo que los dos datos que más preocupan son el "incremento de lo cruento que la violencia crónica instala en muchos hogares" y la "baja de la edad de las mujeres que están pidiendo ayuda o acudiendo a denunciar".

La cifra de femicidios en 2021 se mantiene dentro del promedio (sin contar 2020, que fue un "año atípico"). El resultado no alegra ni significa que "uno se quede tranquilo", comentó.

En un acto realizado en Presidencia de la República, Bottero informó que hubo unas 22.000 llamadas de pedidos de ayuda y consultas a los distintos servicios disponibles entre enero y setiembre de 2021. Se debe tener en cuenta que la cifra no contempla las que se realizaron a la Policía.



Además, dijo que la Policía atiende una denuncia de violencia de género cada 13 minutos.



Este jueves por la mañana se realizó el acto por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, bajo el lema “No más violencia hacia las mujeres, prioridad de Estado, responsabilidad ciudadana”.



Al acto asistió el presidente Luis Lacalle Pou, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado; el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema; el ministro del Interior, Luis Alberto Heber; el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira; la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche; el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, entre otras autoridades.



Y desde las 18.30 horas se convoca a reunirse en la Plaza Independencia para partir a las 19.00 horas en marcha por 18 de julio.



Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica

Desde una línea fija 0800 4141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.



Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)

- Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

- Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

- Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

- Si tenés heridas o lastimaduras recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

- Evitá estar en soledad cuando percibas que pueden agredirte.

- Alertá a alguna vecino para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

- Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

- Cuando visites a tus hijos evitar hacerlo en soledad.

- Cambiá las rutinas si te persiguen.

- Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la Policía.