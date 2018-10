Polémica por monumento a la Biblia en Cerro Largo

Una nueva polémica sobre la laicidad del espacio público surgió ayer en Cerro Largo. La Asociación de Pastores Evangélicos de Melo (Apem) solicitó a las autoridades departamentales la instalación de un monumento a la Biblia. La Intendencia hizo lugar al petitorio y ayer en el cantero central de la Ruta 8, en los accesos a Melo, se fijó el lugar para erigir el homenaje.

El edil del Frente Amplio, arquitecto Pablo Guarino, dijo que se sorprendió con la inauguración. "A la Junta Departamental no le ha llegado ninguna información al respecto, por otra vía me llegó la invitación que se está distribuyendo (…) No hemos sido informados", aseguró.

Guarino cuestionó que la colocación de este monumento no pasó por la Junta Departamental. "Se necesitan "dos tercios dos los votos, y en este caso no se está cumpliendo con la ley. Es una cosa absolutamente ilegal lo que está haciendo el intendente (Sergio Botana)", manifestó.

En este sentido, recordó lo que menciona el artículo 37 de la ley orgánica municipal (la ley 9.515). "Queda prohibido a los intendentes, levantar monumentos o estatuas o autorizar su erección en sitios de uso público, salvo que así lo resolviesen los dos tercios de la Junta Departamental".

Además, el edil dijo que es "de norma" que ante la intervención de algún espacio público los representantes del legislativo "puedan dar su opinión". Según el legislador, la iniciativa "viola la laicidad".

Sergio Botana colocó una cruz de piedra frente al cementerio de Cerro Largo, lo que también fue criticado por los ediles de la oposición. "Esto se hizo también sin la anuencia de los ediles, lo que demuestra una forma de gobernar en la que él decide hacer lo que quiera y cómo quiere", indicó.

Visión oficial.

Ayer fue inaugurado el monumento en el cruce de Ignacio Oribe y Ruta 8. Allí acudieron pastores protestantes de Montevideo y de Treinta y Tres. En el lugar —donde estuvo presente Sergio Botana pese a estar de licencia— montaron un escenario en donde distintos artistas realizaron algunos cantos religiosos.

La intendente interina del departamento, Carmen Tort, aludió al conflicto que se generó por esta obra: "Lo controvertido de la historia de la Biblia resultó también controvertido en esta inauguración". En diálogo con El País, la jerarca indicó: "esto habla de la pluralidad y además de la libertad de pensamiento".

Uno de los pastores contó que monumentos similares fueron instalados en espacios públicos de Artigas y Salto.

La Oficina de Arquitectura de la comuna arachana fue la encargada de diseñar la imagen. En el taller de herrería de la Intendencia se lo construyó utilizando chatarra. La diseñadora de la obra desconocía ayer cuánto dinero invirtió la Intendencia en su realización.

Más símbolos.

En Melo se puede ver la Virgen del Pilar, en la rambla Juana de Ibarbourou sobre el arroyo Conventos, la "Patrona de Melo", una imagen católica. A pocos metros, por el mismo paseo, en el año 2001 las agrupaciones umbandistas levantaron un monumento a la diosa de las aguas, Iemanjá.

Mientras tanto, en los próximos meses se estará instalando una plaza en homenaje al papa Juan Pablo II.

"Todas las expresiones de la fe están representadas y esto demuestra también lo que está haciendo la Intendencia para conservar el respeto por las entidades religiosas", indicó Tort.

Otros departamentos también han hecho instalaciones en el mismo sentido. En Salto en la década de 1980 se inauguró en la costanera sur, cercana al Club de Pesca, la imagen de la Inmaculada Concepción de María. Cada 8 de diciembre centenares de fieles peregrinan desde la catedral salteña para venerar a esa virgen. En Montevideo, en tanto, en mayo del año pasado la Junta Departamental de Montevideo rechazó la instalación de la imagen de la Virgen María en la rambla del Buceo.