Plan Vale: avanza el sistema de depósito-reembolso de plásticos descartables

Los envases de bebidas -ya sean de plástico o lata para refrescos y Tetra Pak para el vino- hoy van directo a la basura. Pero eso cambiará cuando se implemente el sistema de depósito-reembolso que, en pocas palabras, significa que le darán al consumidor dinero cuando lleve los productos a ciertos puntos. El Plan Vale -así lo llamó la Cámara de Industrias- avanza: se publicó el llamado internacional a propuestas para empresas interesadas en formar parte del proceso que se llevará adelante en Uruguay.

El Plan Vale (Plan para la Valoración de Envases Materiales de Envasado) lo desarrolló la Cámara de Industrias en el contexto de las metas ambientales que estableció el Ministerio de Ambiente, que son el 30% para diciembre de 2023 y el 50% para diciembre de 2025.



Este tiene dos líneas de trabajo. Una de ellas es el sistema de depósito-reembolso. El secretario de la Comisión de Medio Ambiente de Cámara de Industrias, Agustín Tassani, explicó que algunos envases descartables, cuando uno los compre, se va a pagar una seña que se devolverá en una máquina o un mostrador cuando se traiga vacío.



La otra línea de trabajo se realiza con todas las intendencias del país, y este es uno de los desafíos, contó Tassani. Están en conversación con todas las comunas para saber “cuáles son sus estrategias de recuperación de envases” y generar un trabajo en conjunto.

El plan de gestión de envases actual está en seis departamentos. Pero ahora deberán llegar a todos y estar en todos los centros poblados con más de 5.000 habitantes, añadió.



El llamado internacional está abierto y una de las empresas que ya ha mostrado particular interés en el tema es noruega, según supo El País. Es más, presentará en el Centro de Convenciones de Punta del Este en los próximos días las máquinas que tiene para desarrollar el sistema depósito-reembolso.



La demostración será en el contexto de la primera reunión del Comité Intergubernamental de Negociación para desarrollar un instrumento jurídicamente vinculante para dar fin a la contaminación por plásticos, que se desarrollará del 28 de noviembre al 2 de diciembre.



El ministro de Ambiente, Adrián Peña, destacó en diálogo a El País que el “mundo va a estar mirando la cumbre en Uruguay” y que, además, es un “logro” pa-ra el país que se realizara en territorio uruguayo. “Se enmarca -continuó- en que Uruguay logra instalar los temas ambientales. Se trajo la Reunión de Ministros de Medio Ambiente del Mercosur en julio y el programa Euroclima +, que es insignia de la Unión Europea”, destacó.

Previo a que se lanzara el llamado, Tassani relató que el sistema de depósito-reembolso funciona en más de “30 países con una tasa de recuperación de envases superior al 90%”. El mecanismo es “altamente exitoso en los resultados y, una vez que se pone en marcha, se llega a los valores esperados rápidamente”. “La gente se presta porque el envase tiene un valor y no se encuentran más envases tirados”, afirmó.



Las máquinas que se utilizan para este sistema son similares a las que hay en los supermercados hoy de devolución de retornable. La diferencia es que estas, en general, destruyen o compactan algún tipo de envase. Los productos que participen van a estar “debidamente identificados para que la máquina los reconozca y, a su vez, para que otros envases que no son parte no se puedan ingresar”, señaló el secretario de la Comisión de Medio Ambiente de Cámara de Industrias.



También contó que este equipamiento reconoce los productos ya que tienen una “especie de sensor de formas”. Además, hay un componente de seguridad porque, como cada producto tiene su valor de reembolso, se está moviendo dinero, agregó.