Padres responderán por libreta de hijos

El Congreso de Intendentes está decidido a llevar adelante una serie de medidas que modificarán el régimen de las licencias para poder conducir.

El norte que definieron los 19 jefes departamentales es que a partir de los 16 años se podrá tramitar el permiso para manejar motos de determinadas cilindradas, desde los 17 para conducir automóviles y desde los 20 años para poder circular en camiones.



Esta decisión forma parte de la “línea de trabajo” que llevan adelante los jefes comunales vinculado a un “Permiso Único Nacional de Conducir”.



Sobre esto hay acuerdo; sin embargo, lo que se está discutiendo es cómo contemplar la responsabilidad de menores de edad en caso de accidentes en los que haya que responder ante la Justicia Civil y eventualmente Penal.

Fuentes de diversas intendencias dijeron a El País que en los próximos días el Congreso de Intendentes firmará un acuerdo por el cual quedará definido cuál será el rol de los padres o tutores.



La propuesta que reunió el consenso, según los informantes, establece que los padres o tutores de aquellos menores que obtengan la libreta de conducir deberán firmar una carta de responsabilidad civil en la que se comprometen a responder por los jóvenes en caso de algún accidente.



Hay intendentes que son partidarios de que la responsabilidades de los padres vayan más allá de lo civil. En concreto se discute sobre quién se haría responsable en caso de que por protagonizar un accidente provoque la muerte de alguien.



Entrevistado ayer por el programa ¿Quién es quién?, de Diamante FM, el jefe comunal de Durazno, Carmelo Vidalín, dijo que “es el momento de que un padre pueda ejercer la patria potestad”.



“El responsable penal es el padre y la madre. Siempre lo van a ser. Lo que te estoy dando ahora es la garantía de que vas a tener un seguro que te cubra, que hoy no lo tenés”, dijo el intendente. “En término coloquial el responsable sos vos madre o vos padre”, insistió Vidalín.



Sin embargo, lo que interpretan en otros departamentos es que a nivel penal no hay responsabilidad de los padres. “Cuando un adolescente roba no va preso su padre, va quien comete el delito a prisiones para jóvenes”, explicó una de las fuentes consultadas.

