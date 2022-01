Por ola de calor murieron cerca de 400.000 gallinas; "Es histórico", dijo productor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La ola de calor generó la muerte de cerca de 400.000 gallinas en el correr de los últimos días. "Esto es absolutamente histórico, nunca había pasado", indicó Joaquín Fernández, productor y presidente de la Asociación de Productores Avícolas "Sur" (APAS), en diálogo con Subrayado.

"Es la primera vez que pasa una cosa de este tipo. Yo hace 43 años que estoy en el sector y nunca lo había vivido", expresó Fernández y explicó que con las altas temperaturas estas aves, que además no tienen glándulas sudoríparas, no pueden respirar, lo que las lleva a morir.



El presidente de APAS indicó que el número de gallinas muertas por esta razón representa entre un 10% y un 20% de la producción nacional, lo que implica una pérdida de aproximadamente US$ 1 millón.



"No va a haber ningún problema de desabastecimiento. Es más, estábamos un poco con un exceso de producción y ahora se va a ir normalizando, se va a ir manejando el abastecimiento de acuerdo a la necesidad de la población", indicó.



De todas maneras, Fernández aseguró que sí habrá un alza en el precio de los huevos, si bien dijo que se buscará que "sea lo mínimo".



"También tenemos que aclarar que veníamos de un año de unas pérdidas millonarias en el sector, debido a factores múltiples. El año 2021 fue muy malo, un año para olvidar", expresó.



Próximamente las autoridades deberán decidir respecto al destino de los restos de los animales fallecidos. La resolución dependerá de la situación de cada uno de los 135 productores que se vieron afectados.