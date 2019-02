Nuevo medio de transporte que rueda en un vacío legal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde hace una semana, la empresa latinoamericana de monopatines de uso compartido Grin, comenzó a funcionar en Uruguay. Antes de desembarcar, decidió juntarse con la Intendencia de Montevideo para ponerla al tanto sobre en qué consiste su propuesta. Según explicaron fuentes municipales, no existe una reglamentación que regule ese tipo de servicios, por lo que en un principio, la empresa no necesita autorización para funcionar.



“Esa empresa no es la única que está en plaza en ese rubro, pero sí es la única que se ha acercado a la Intendencia. La semana pasada hubo una reunión en donde se les pidió que presentaran qué servicio van a estar brindando, así como también un pedido formal de autorización para funcionar. Pero en los hechos no hay nada que reglamente el servicio por lo que tampoco hay nada que autorice o desautorice a funcionar”, explicaron desde la IMM.

Foto: Francisco Flores

Según dijeron, el vacío legal se da debido a que es un sistema de transporte “novedoso”. Y no existe ningún antecedente de regulación de este tipo en el país. Según adelantaron, la comuna está armando un grupo para estudiar estas nuevas modalidades de transporte.



Martín Larre, country manager de Grin en Uruguay, explicó que la intención desde su lado es “colaborar con las autoridades”. “Fuimos a la Intendencia, presentamos nuestro plan, nos comentaron que están trabajando en la reglamentación para este tipo de vehículos y nos pusimos a disposición para ayudar en lo que sea con nuestra experiencia de haber operado con este modelo en otras ciudades de Latinoamérica”, explicó Larre.

Según contó, en otros países se ha regulado de distintas formas. “Se establece por dónde se puede circular, qué se puede hacer, qué no se puede hacer y en muchos casos hay multas en caso de infracción. Otra reglamentación incluye qué información se le tiene que dar a las autoridades y en algunas ciudades se debe pagar un canon por los recorridos, como sucede en el país con Uber”, indicó. La regulación también contempla si el vehículo debe estar empadronado o no, el uso de luces y casco, entre otros requisitos.



Larre contó que en un principio están cumpliendo con la reglamentación existente para bicicletas. “Ofrecemos casco, luces reflectivas y tenemos bocinas. Hoy la velocidad máxima que tiene el monopatín es de 25 kilómetros por hora, pero eso puede modificarse”, contó.

Foto: Francisco Flores

Los vehículos pueden ser modificados a distancia, dado que cuentan con controles remotos. “Eso nos permite, por ejemplo, apagarlo cuando es robado o cuando alguien sale de la zona permitida para circular”, dijo. En un principio estarán disponibles para ser utilizados entre la Ciudad Vieja, Centro, Cordón, Punta Carretas, Pocitos y Buceo.



A solo tres días de funcionamiento del sistema, debieron utilizar el apagado a distancia cuando una persona se robó uno de los monopatines.



“Luego intentó vendérnoslo diciendo que a él se lo habían vendido. Le dijimos que lo devolviera porque la denuncia estaba hecha y que tampoco iba a poder usarlo. Finalmente lo devolvió”, contó Larre. Según dijo, los nuevos medios de transporte cuentan con GPS “por lo que si alguien se lo queda se puede saber a dónde lo llevó”, indicó.

Ayer los monopatines verdes se lucieron durante toda la jornada. Foto: Francisco Flores

Demanda.

La empresa comenzó colocando en esos barrios unos 200 monopatines que estarán repartidos en unas 500 “zonas Grin”, que son aquellos lugares donde se pueden retirar o dejar los vehículos. Entre ellos se incluyen comercios gastronómicos, ferreterías, peluquerías, clubes deportivos y otros establecimientos.



“De acuerdo a la demanda iremos evaluando si se colocan más o no”, explicó Larre, que se mostró “muy contento” con las primeras cifras, aunque prefirió no adelantarlas.