Nueva ley obliga a que se coloquen luces en los trenes

La nueva ley sobre tránsito y seguridad vial que fue aprobada el miércoles por el Parlamento incluye una actualización de la normativa sobre los trenes que recorren el país.

El texto incorpora un proyecto que fue presentado por el edil Joselo Hernández en la Junta Departamental de Canelones y remitido por la Unasev al Ejecutivo para la actualización de la legislación vigente, dentro del cual el artículo 6° expresa que “toda máquina ferroviaria, tren, locomotora o vagón tendrá dispositivos lumínicos de conformidad con lo que fije la reglamentación respectiva”.



“Esta medida preventiva se equipara a los requisitos que se le exigen a ciclistas, motociclistas y vehículos en general”, explicó el edil Hernández. Su iniciativa tomó mayor fuerza ante los anuncios del incremento de frecuencias en el servicio de ferrocarriles y con el fin de evitar posibles accidentes. Según el edil nacionalista, “el proyecto del Ferrocarril Central, que uniría con 16 frecuencias diarias la localidad de Paso de los Toros con Montevideo, podría generar un aumento de accidentes en los cruces ferroviarios”.

Datos preocupantes.

Un informe de AFE al que tuvo acceso el edil Hernández señala que en todo el país -sobre rutas, calles y caminos vecinales- existen más de 1.000 cruces de vía férrea y solamente un 4% cuenta con la instalación de osciladores (luz más campana sonora), un 9% tiene servicio de barreras y solamente 87% cuenta con cruces de San Andrés como método de precaución o peligro. Además, la mayoría de estas herramientas de prevención se encuentran en la zona metropolitana y muy pocas en el interior del país.



“A partir del año 2013, a través de la ley 19.061, se implementaron una serie de obligaciones, exigiéndosele a motociclistas y ciclistas la utilización de equipos refractivos para una mejor visualización de los mismos. Mientras tanto, a nivel del ferrocarril, no se han realizado cambios sustanciales en décadas y dicho medio de transporte no se identifica fácilmente cuando está aproximándose a un paso a nivel. Ese contexto genera la posibilidad de accidentes de tránsito. Es el único medio de transporte que no cuenta con la exigencia de medidas de seguridad propias”, explicó el legislador departamental.