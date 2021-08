Motín en Colonia Berro enfrenta a la dirección del Inisa y el sindicato

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la madrugada del miércoles se desarrolló un motín en unos de los siete centros de la Colonia Berro, que dejó un saldo de dos lesionados y una fuerte crítica del sindicato del INAU e Inisa (Suinau) por el accionar de las autoridades en esta situación.

El sindicato resaltó este jueves a través de un comunicado que el operativo en el Centro Sarandí no fue "exitoso", como afirmó la presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Rossana De Olivera, y agregan que decir que no hubo lesionados "es mentira". Indicaron que a un joven que resultó lesionado "le tuvieron que poner tres puntos de sutura en la cabeza".

El Consejo Directivo de Suinau destacó en el texto: "Sorprende que se califique como un “total éxito” un evento violento que duró muchas horas, y que tuvo como resultado personas lesionadas". Esto, en referencia a lo que señaló la jerarca del Inisa a 970 Noticias este miércoles.



Calificaron de "lamentables" las declaraciones de la jerarca. "Muestran una intencionalidad de hacerle buena prensa a esto, y para hacerlo, recurre al ocultamiento de buena parte de lo que realmente ocurrió", dijo Suinau.



En diálogo con El País, De Olivera relató que el martes cerca de las 20:30 horas hubo un motín con toma de rehenes. "Siete jóvenes a la hora de la cena aprovecharon cuando se abrió la celda para salir de la pieza con el objetivo de pegarle a otros jóvenes" de otra celda, dijo.



Tomaron de rehén a uno de ellos, amenazando herirlo con un corte en el cuello y comenzó una mediación que se extendió por "unas cinco horas". Cerca de la 01:00 del miércoles se entregaron los involucrados y entregaron los cortes que tenían. Se "pudo solucionar con éxito", aseguró.



El amenazado no resultó herido y los jóvenes finalmente no ingresaron a la celda que buscaban ingresar, según la jerarca. De Olivera destacó que "no fue necesario" que participaran funcionarios de Inisa dedicados al área de seguridad, que "trabajan hace años y están preparados para eso". "Como muchas veces se entra, se los reduce, se los esposa, se los engrilleta, eso no pasó", expresó.

Respecto a los lesionados dijo que hubo un joven y una funcionaria que tuvieron cortes. "Fue mínimo al lado de lo que podría haber sido", aseguró.



La jerarca dijo que el joven lesionado "no se quiso sumar al conflicto", le pegaron y "recibió atención inmediata" en el hospital de Colonia Berro una vez lograron liberarlo de la escena. "Fue como un castigo por no quererse sumar", valoró.



"La directora del centro nos dijo que nunca se había dado esa situación. Se vivieron momentos de nerviosismo", destacó De Olivera. "Es la primera vez en Inisa que toman de rehén a un joven", expresó sobre esta maniobra. En total, en los centros del Inisa hay 280 jóvenes con privación de libertad, mientras que hay 19 en el centro donde ocurrió este incidente.



"El Inisa está siendo atravesado por el crimen transnacional organizado y estos jóvenes representan diferentes bandas. Tienen cuentas pendientes que al cruzarse nuevamente en los centros tienen esos conflictos que los traen del afuera", dijo respecto al "cambio de perfil" de los internados.



"Antes el objetivo fundamental era fugarse, ahora ya es otra tipo de instancias como esta de pegarles a otros porque tienen estos conflictos que traen de afuera", remarcó.



Consultada sobre el comunicado de Suinau, respondió que "es la opinión de ellos", y destacó las capacitaciones que recibieron los funcionarios para atender estos y otros casos. "Ahora parece que con la Guardia Republicana hay un tema, para mí son funcionarios públicos como cualquier otro", dijo.