Mendoza y el asesinato en el módulo 6 de la cárcel Santiago Vázquez: “Es el primer caso de esta gestión”

Luis Mendoza, director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), consideró que el asesinato en el módulo 6 de la cárcel Santiago Vázquez (ex Comcar) “es el primero en esta administración con estas características”. Es que el homicidio de Jonathan González (28), a varias puñaladas dentro de un patio de visitas, tuvo lugar en uno de los módulos menos conflictivos y al que acceden presidiarios con buena conducta.

El módulo 6, al igual que el 7 y el 9 del ex Comcar es donde se encuentran presos con los mejores niveles de convivencia, que trabajan en talleres de la cárcel y también asisten a clases para culminar la educación básica.



González cumplía con estas características y estaba allí por una condena de cuatro años que comenzó a cumplir en noviembre de 2020. Según fuentes policiales no se detectó una riña por la que resultara atacado, sino que se trató de un asesinato premeditado, ya que fue por varias puñaladas y sin intermediación previa.



La víctima no había recibido visitas, pero se encontraba allí porque el módulo 6 se caracteriza por ser abierto. Es decir, que los presos incluidos en este módulo se mueven con mayor libertad que en otros módulos.

Esta característica hace difícil rastrear a los responsables, que en un espacio cerrado por ejemplo. Además, en el lugar no hay cámaras que pudieran registrar lo sucedido y los casos anteriores marcan la dificultad de encontrar testigos que declaren sobre el caso.



Este se suma al homicidio ocurrido el 1° de octubre también en el ex Comcar, pero en su módulo 4. Allí un hombre de 37 años, condenado por hurto, fue asesinado de forma similar, a puñaladas.



En el caso de González, aún no se encontraron responsables y el cuerpo del hombre de 28 años no ha sido sometido a una autopsia. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Flagrancia de 14° turno.

Datos

Según la información que maneja el Comisionado Parlamentario Penitenciario, Juan Miguel Petit, en lo que va de este año se han contabilizado 33 muertes por diversas causas.



Entre estas, 12 corresponden a homicidios, seguidos por fallecidos a causa de enferme- dades (que fueron 11) y por autoeliminaciones intracarcelarias (otros 8). La estadística suma una muerte por accidentes y una catalogada como dudosa. Estos datos se dan en una población promedio anual de 14.500 personas privadas de libertad.