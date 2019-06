Desde el lunes se prohíben bolsas de nylon pequeñas en comercios

Aunque muchos comercios ya lo vienen haciendo, desde el próximo lunes será obligatorio entregar a los clientes bolsas biodegradables y cobrar un mínimo de $ 4 por ellas. Pero el alcance de la norma no se agota en los supermercados y almacenes: también abarca a ferreterías, farmacias, ferias, tiendas de ropa, jugueterías, casas de repuestos de vehículos, librerías y free shops, entre otros. Y va mucho más allá de las populares bolsas tipo “camiseta” que se entregan en los supermercados.

Desde la próxima semana, ya no se podrán entregar bolsas de nylon pequeñas (de un tamaño inferior a los 50 x 40 centímetros), habituales en la venta de productos de farmacia o artículos de ferretería. Tampoco se podrán utilizar envoltorios plásticos para distribuir recibos de UTE u otros servicios públicos, ni para vender periódicos. En este último caso, solo se haría una excepción en días de lluvia o “condiciones de humedad excepcionales”.

Ayer se presentó en la Cámara Nacional de Comercio y Servicios un informe sobre la reglamentación de bolsas plásticas, en el que se aclara que los comercios solo podrán entregar bolsas compostables o recicladas con las inscripciones que prevé la ley (estampadas por los fabricantes o importadores registrados). Y que las mismas podrán incluir publicidad, siendo este último aspecto una decisión del comerciante. A su vez, deberán tener una resistencia mínima de 6 kilogramos.

Otro tipo de bolsas quedarán permitidas por exclusión: las que vienen en rollos de nylon (que están por ejemplo en las góndolas de frutas y verduras) y las que vienen como envases de origen (como el caso de las hamburguesas). También las del pescado, carnes y similares. Y las de productos que son fraccionados, por razones de inocuidad o higiene.

A su vez, hay bolsas a las que no alcanza la norma, como las de basura y las que vienen en rollo o dispositivos para juntar la materia de las mascotas.

Bolsas usadas

Además de utilizar bolsas certificadas, los comercios deberán tener desde la semana próxima un sistema de recepción y “gestión responsable” de bolsas usadas. La ley también obliga al privado a “realizar un plan de concientización y difusión” con criterios del Ministerio de Medio Ambiente.

De forma gratuita, podrán entregar a sus clientes bolsas fabricadas con papel, cajas de cartón, otros empaques reutilizables y “chismosas”.

Zonas grises

El informe sobre la Ley de Bolsas Plásticas fue realizado por especialistas jurídicos y técnicos, y busca sensibilizar y capacitar a los empresarios y trabajadores en la nueva normativa (Ley 19.655). Fue presentado por la ingeniera ambiental Mariana Robano y por Anabela Aldaz, del estudio Guyer & Regules.

Las expertas coincidieron en señalar que la ley tiene zonas grises, que serán difíciles de adaptar o controlar. Como por ejemplo la fiscalización de la venta de diarios en bolsas de nylon los “días de lluvia o alta humedad”, o la comercialización de productos de ferretería como clavos o tornillos, que ya no podrán entregarse en pequeñas bolsas de nylon.

También coincidieron en que la ley es solo un primer paso en el intento por disminuir la contaminación, porque dentro de las bolsas biodegradables los clientes llevan habitualmente empaques de plástico, nylon y espuma plast.

MÁS

Multas: desde $ 11 mil hasta casi $ 12 millones

La ley prevé fuertes sanciones para quien entregue bolsas que no sean compostables o no cumplan con los requisitos de tamaño, espesor o resistencia. Y también para quienes no cobren lo estipulado: un mínimo de $ 4.



Para las infracciones consideradas leves, las multas van desde las 10 UR ($ 11.670) a las 500 UR ($ 583.500).



Por la reiteración de infracciones consideradas leves o por la primera infracción grave, hay un piso de 50 UR ($ 58.350) y un techo de 5.000 UR ($ 5.835.000).



En tanto, por la segunda y subsiguientes infracciones consideradas graves, la multa va de las 250 UR ($ 291.750) a las 10.000 UR ($ 11.670.000).



En el caso que las bolsas sean decomisadas por no cumplir con la norma, éstas deberán ser destruidas a costo del infractor.