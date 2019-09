Abrirán llamado de ideas para desarrollar proyectos en la Estación Central

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este lunes a las 12:30 el ministro de Transporte, Víctor Rossi, la ministra de Vivienda, Eneida de León y el intendente de Montevideo, Christian Di Candia darán comienzo al concurso de ideas para presentar proyectos que se puedan realizar tanto en el edificio central de la Estación Central Artigas como en la ex playa de maniobras.

El plazo del llamado será informado este mediodía y está abierto para todas las personas que quieran participar, sin necesidad de cumplir una condición particular.



"Es un llamado muy abierto que prevé distintas alternativas y el objetivo es ver qué hay de ideas de particulares que puedan desarrollar", indicó a El País Fernando Nopitsch, secretario general de la Intendencia de Montevideo.

Nopitsch aclaró que el edificio patrimonial continuará perteneciendo al Estado y que lo que se busca es que pueda ser reciclado, ya que si bien la estructura no tiene problemas es necesario realizarle ciertas modificaciones. Las ideas más novedosas estarán enfocadas en la ex playa de maniobras que tiene cerca de cinco hectáreas.



Por otra parte el secretario de la comuna indicó que el viernes enviaron, junto con Di Candia, una resolución firmada por ambos a la Junta Departamenal de Montevideo para que no se permita la construcción de un shopping o centro comercial en ese predio.



"Pensamos que un centro comercial de gran superficie, a cuatro cuadras del Centro, atentaría contra todo el esfuerzo que venimos haciendo con varias administraciones de la Intendencia de Montevideo con respecto del Centro y la Ciudad Vieja", explicó Nopitsch y agregó que esta resolución está dentro de las potestades que tiene la intendencia".

Al respecto el secretario general aseguró que esto no implica que no haya ninguna actividad comercial, pero que lo que se busca es que no haya "un centro de grande superficies".



Consultado acerca de cuáles son las ideas en las que habrá un mayor enfoque, Nopitsch indicó que por un lado se busca el reciclaje de la estación "que siempre va a pertenecer al Estado y que va a poder tener distintas expresiones culturales, artísticas y demás" y por otro lado está toda la obra nueva "en la que se puede hacer edificios de altura". "Muy cerca de ahí está la Torre de Antel y Aguada Park que son dos edificios que están vinculados a la tecnología".