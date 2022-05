Lacalle sobre libertad de prensa: "Cada vez que alguien me dice de regular, mi primer respuesta es no"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou fue uno de los oradores centrales en la aperutra de la conferencia anual por el Día Mundial de la Libertad de Prensa que organiza Unesco en el Centro de Convenciones de Punta del Este. En su discurso, al referirse al tema central del encuentro, el mandatario sostuvo que “la primer determinación de un gobernante tiene que ser no regular, no avanzar necesariamente sobre regulaciones”.

Lacalle Pou resaltó la importancia de los medios para la democracia y, como una nueva característica del periodismo, señaló: “Al periodista moderno se le exige dar la noticia antes que el otro, entonces no hay capacidad de estudio, de análisis, de preparación de la noticia, tiene que salir. Y una vez que está en el aire, está en el aire. Y por eso la ética de la profesión del periodista es cada vez más importante, porque como contracara tiene la protección del honor, de la intimidad de los individuos”.



“Y entre medio de esas tensiones están los gobernantes”, apuntó, y sostuvo que, desde su punto de vista, “la primer determinación de un gobernante tiene que ser no regular".



“Cada vez que alguien me dice de controlar o regular, mi primera respuesta es no, para después avanzar sobre el tema, justamente porque es un pilar fundamental para la democracia la tarea de la información que cumplen los periodistas”, afirmó el presidente.

Por su parte, minutos antes y durante su discurso, la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, definió a Uruguay como "un país de libertad, una República que ha consagrado en su Constitución que es enteramente libre en toda materia de comunicación de pensamientos en la prensa".



Asimismo, señaló que el compromiso con la cooperación internacional y la libertad de prensa del país "confirma una vez más el lugar único que ocupa Uruguay en la comunidad de naciones y como país amigo para la Unesco".

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) informa en su página web que durante los cuatro días que dura el evento habrá más de 50 sesiones con oradores de diferentes países. Entre ellos estará Will Cathcart, director ejecutivo de WhatsApp; Shoshana Zuboff, autora de La Era del Capitalismo de la Vigilancia y profesora emérita de la Escuela de Negocios de Harvard; Timnit Gebru, director ejecutivo de Distributed Artificial Intelligence Research Institute y Claudia Duque, periodista de investigación de Colombia.



El programa completo se puede encontrar en este link.

“Esta fecha brinda la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, de defender los medios de comunicación de los ataques sobre su independencia, así como de rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el desempeño de su profesión”, explica la Unesco en su página web.

“Es una gran oportunidad porque es una actividad de muchísimo relieve y a la que se presta mucha atención en el mundo entero”, destacó meses atrás Da Silveira al hablar de la actividad, a la que estimó asistirían entre 2.000 y 3.000 personas desde el extranjero.