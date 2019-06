Kristen Visbal, escultora de Fearless Girl: "Usé mi arte a favor de las mujeres"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 7 de marzo de 2017 una estatua ubicada estratégicamente en Wall Street sorprendió al mundo: una niña sin miedo (Fearless Girl) se paraba desafiante ante el famoso toro (Charging Bull, toro a la carga) en la plaza Bowling Green. La artista detrás de la obra que generó sorpresa y revuelo es Kristen Visbal, una estadounidense nacida en Montevideo en la década de 1960.

Esta mañana, desde las 9:00 horas, la escultora uruguayo-estadounidense se presentará en el edificio de Ferrere, en el marco de una charla que el estudio realiza con la organización Reaching U.



Visbal se siente muy cercana al país que la vio nacer; de hecho, luce una cadena con un medallón de oro con la palabra Uruguay grabada, aunque desde que emigró con sus padres a los nueve meses volvió una única vez a los 11 años. En los días que pasará en Uruguay visitará la casa donde nació hace casi seis décadas.



Además, entre sus proyectos planea colocar estatuas de la niña sin miedo en 25 lugares estratégicos en distintas partes del mundo: Londres, Oslo, Melbourne o Maryland son algunos de los sitios que ya fueron revelados. Pero Visbal sueña con que Montevideo tenga su propia niña sin miedo.



Previo a su exposición sobre empoderamiento femenino en Uruguay, Visbal conversó con El País.

-Se define como uruguayo-estadounidense, ¿Por qué?



- Nací en Montevideo en 1962. En ese momento mi padre trabajaba para el servicio exterior norteamericano. Mi madre contribuía al igual que él trabajando en organizaciones no gubernamentales. Aquí nací y fue el primer idioma que escuché, aunque no soy fluida en él. Viví en Uruguay hasta los nueve meses; luego no trasladamos a Ciudad de México y más tarde a Tegucigalpa (Honduras). Volví únicamente a los 11 años en unas vacaciones familiares.



-¿Qué llevó a que se dedicara al arte?



-Mi madre es pintora y daba clases en el sótano de nuestra casa. Crecí en las afueras de Washington D.C. y siempre había arte alrededor. Sin embargo, no fue hasta los 30 años que decidí dedicarme al arte. Primero hice una carrera en marketing en la universidad de Arizona en Tucson y trabajé como organizadora de convenciones y eventos a lo largo del mundo. A los 30 volví a la universidad para especializarme en diseño de packaging y tomé un curso de modelación de arcilla. Cuando coloqué mis manos en la arcilla me sentí como nunca antes y decidí especializarme en arte.

-¿Cómo te vinculaste con el moldeado en bronce?



-Luego de graduarme con los más grandes honores de la universidad ingresé en la Johnson Atelier Foundry, un sitio muy prestigioso. Esta escuela tenía alrededor de 60 empleados y 40 aprendices de todas partes del mundo. Así que allí aprendí la técnica de “lost wax” que me caracteriza.



-¿Cómo es la vida de artista?



- No es fácil. De verdad tenés que sentirlo. Me dedico al arte hace 22 años y esta profesión no tiene que ver con la fama o con estar en el centro de atención. Si realmente querés dedicarte a esta profesión tenés que amarla y sentirla.



-¿Por qué decidió crear una niña sin miedo?



- Se presentó la oportunidad. Me mostraron una imagen que fue bajada de internet de una niña pequeña con trenzas, sandalias y un vestido y me preguntaron: “¿Podés hacer algo así que mida 36 pulgadas (91 centímetros) en frente del toro que está en Wall Street?” Honestamente cuando me lo dijeron me reí y le dije que sí podía hacerlo. Fue una oportunidad genial para mí como artista para usar mi arte a favor de las mujeres. En realidad, fue la segunda vez que hice algo así.

Escultura "Fearless girl". Foto: Archivo

- ¿Cuál es la otra obra?



- Primero fue una una niña cazando mariposas para la corporación Merrill Lynch en la década de 1990. En esta segunda ocasión me pedían la escultura para la celebración del Día Internacional de la Mujer y en el momento no pensé que fuera mucho más que eso. Luego que la revelamos comencé a leer los estudios sobre diversidad de género y realmente me entusiasmé por lo que significaba.



- ¿Esperaban que la escultura fuera tan exitosa?



- La idea surgió de la agencia de publicidad McCann Nueva York. Durante dos años ellos habían intentado ubicar una vaca en frente al toro, algo que hubiese sido terrible para las mujeres. Un ejecutivo los incentivó para cambiar la idea y trabajamos tres decenas de personas para lograrlo. El día que la instalamos hacía muchísimo frío y trabajamos desde las 23:00 horas hasta las 05:20 de la mañana siguiente. Fue muy gratificante descubrir que no solo las mujeres, sino todas las personas alrededor del mundo se identificaron con la obra. Creo que la razón por la que lo hicieron fue porque tenía como base el movimiento de las mujeres. Durante 100 años las mujeres estuvieron diciendo que deben tener los mismos derechos y esto se convirtió en un símbolo de esos reclamos. Además, la “niña sin miedo” se para frente al mundo para incentivar a las mujeres a ocupar lugares de liderazgo. Cuando veo los números sobre la brecha del pago entre hombres y mujeres me enojo mucho y de ahí sale parte de la fuerza para crear una obra como esta.

-¿Cómo le parece que la recibió el mundo?



-Habitualmente le preguntó a muchas personas qué quiere decir para ellos Fearless Girl. Todos tienen una respuesta diferente pero lo que realmente resuena es el hecho de que una niña pequeña pueda mirar la imagen y sentir que puede ser lo que quiera. Tiene que ver con perder los estereotipos de género que no nos dejan avanzar. Transmite esa fortaleza que podemos encontrar adentro porque esa pequeña niña es mucho más pequeña que el toro, pero quizás es mucho más inteligente y no está preocupada por el tamaño.



- La niña ya no está frente al toro, ¿Por qué la trasladaron?



-En diciembre fue movida a al edificio de New York City Stock Exchange por el ayuntamiento. Originalmente el artista del toro estaba molesto porque colocamos la niña allí y, en teoría, se quedaría solo cuatro días. Al final estuvo mucho más. Sin embargo, creo que no importa donde esté; ella continúa teniendo esa actitud desafiante. Quien la vea puede imaginarse cualquier toro que puede encontrar en su vida y decidir que no la molestará.

Kristen Visbal, escultora de "Fearless girl". Foto: Leonardo Mainé

-¿Cuáles son los proyectos de la niña sin miedo de cara al futuro?



- Estoy intentando comenzar un programa educativo que se implementará a través de organizaciones no gubernamentales. El objetivo será enseñar las diferencias que tienen hombres y mujeres para mostrar porqué es necesario trabajar en conjunto para lograr el éxito. Además, necesitamos enseñarles porqué es importante que no solo los hombres tomen las decisiones. Por otro lado, necesitamos educar en diversidad cultural, porque cuanto más perspectivas tengamos, tendremos más éxito. El otro proyecto que quiero incentivar es tomar todas las investigaciones independientes sobre el impacto de hombres y mujeres y crear un manual para distribuir en todas las compañías. El hecho de hacer un simple manual cuya lectura sea obligatoria para las empresas o los departamentos de recursos humanos podría generar un gran cambio. Esos son los dos principales movimientos que podemos empezar a implementar así podemos impulsar el cambio social y avanzar.