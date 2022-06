Informe aprobado en el Parlamento desnuda fallas en las viviendas sindicales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un informe aprobado en el Parlamento desnudó fallas en el sistema de construcción del Plan de Vivienda Sindical en cooperativas ubicadas en los departamentos de Paysandú, Río Negro y Canelones. Desde rajaduras, levantamientos de cerámicas hasta oxidación en la perfilería de hierro utilizada y falta de asesoramiento técnico de parte del instituto (Cet-pvs).

La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados votó el informe basado en la visita que hicieron legisladores de todos los partidos en noviembre del año pasado a las diferentes cooperativas.



La primera cooperativa que se visitó fue Covioc Paysandú, que se edificó con el sistema de construcción alternativo Cruppe. Allí los trabajadores tomaron la decisión de detener la obra y no habitar las casas ya que se detectó oxidación en la perfilería de hierro utilizada. A su vez, se produjeron rajaduras de distintos tipos en las paredes y se levantaron los pisos de la planta alta.



En Cisvvt Paysandú, construida con el sistema alternativo NOX, allí se relató a los legisladores “malversación de fondos” por parte de un socio cooperativista que integraba la directiva, lo que afectó gravemente la liquidez económica. Además hubo problemas con el suministro de materiales.

En otra cooperativa, Covitrasy Young, el problema fue que el pago se acordó en dólares, siendo que se recibe el préstamo en unidades reajustables, por lo que se vieron perjudicados por el tipo de cambio. En Covioca, en Canelones, se constataron “problemas muy serios de asesoramiento por parte del instituto” técnico, como ser falta de acompañamiento de la asistente social y de arquitecto, lo que demoró las obras.



En Covisuárez 2 (Canelones) cambiaron al método constructivo de moldes y se encuentran demorados los trabajos ante problemáticas en el terreno que llevaron a que la intendencia realice estudios hidráulicos en la zona. Los cooperativistas denunciaron que no fueron bien asesorados por el instituto (Cet-pvs).



El diputado colorado Walter Cervini (Ciudadanos) dijo a El País que la recorrida por las cooperativas se pidió a raíz de denuncias que le fueron elevadas y eran referidas a problemas de obras, como por ejemplo rajaduras muy grandes. “Hay una parte de las cooperativas que está hecha y bien, pero otra que no”, explicó.

Cervini explicó que le prometían a los trabajadores en un plazo de 18 meses tener su vivienda y el promedio de las cooperativas terminadas llevó cinco años, lo que generó un interés que recae sobre la cuota que paga el trabajador.



Según dijo, los problemas tienen un “común denominador”: el Programa de Vivienda Sindical surgió en el año 2010, con un solo instituto y con un solo sistema constructivo. Hoy emplea seis sistemas no tradicionales y también el clásico.



El Pit-Cnt asesoraba a núcleos de trabajadores afiliados a los diferentes sindicatos para conformar una cooperativa, les sugería el instituto técnico (que tienen que contratar por ley) y les recomendaba el método de construcción alternativo NOX -esto desde que comenzó el programa.



“Pero se generaron muchos problemas y el instituto no asesoró como debía, pero recaudó US$ 10 millones (por el porcentaje que debían pagar los cooperativas) hasta el 2021”, cuestionó el legislador. Por ejemplo, dijo que algunas no recibieron asesoramiento técnico para preparar a la mano de obra (de los trabajadores), lo que demoró la construcción.



La Federación del Programa de Vivienda Sindical (Fecovisi) surge como iniciativa del sindicato metalúrgico. Hoy hay más de 250 cooperativas organizadas, con autoridades electas y certificados de regularidad.



En el Parlamento, Eduardo Burgos (Fecovisi) calificó de “imprecisiones” las versiones sobre el Instituto de Asistencia Técnico Cet-pvs. “Tienen un certificado de regularidad vigente ante Vivienda”, aseguró.

MPP defiende a exjerarca tras acusación



Desde la Federación de Cooperativas de Viviendas Sindicales (Fecovisi) se acusó al exdirector de Vivienda del gobierno del Frente Amplio, Francisco Beltrame, por promocionar un sistema constructivo (Emmedue) desde la administración.



Eduardo Burgos, de Fecovisi, dijo en la Comisión de Vivienda que “el sistema constructivo Emmedue vino promocionado por el anterior director nacional de Vivienda” y “la presentación se hizo en la propia Agencia Nacional de Vivienda”. “Así que creo que cada uno se tiene que hacer cargo de los sistemas que promociona, y acá todos nos conocemos; Uruguay es chiquito”, afirmó según consta en la versión taquigráfica de la comparecencia a la comisión, el pasado 18 de mayo.

“Quiero responder porque se está acusando solapadamente a quien fuera director de la Agencia Nacional de Vivienda y no lo comparto para nada”, respondió enseguida la diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP) Cecilia Cairo. “Cuando uno acusa de determinadas cosas a alguien o dice que promovió determinadas cosas, me gustaría, primero que nada, que hubiera pruebas, y después una denuncia”, respondió en tono crítico.



Cairo afirmó que el exjerarca “no se lo merece” y explicó que cuestionó el sistema NOX (recomendado por el Pit-Cnt) porque el mismo “tenía algunas dificultades”. “Acusaciones y nombres personales no, presidenta. Y si hay acusaciones que vayan a la Justicia”, subrayó.