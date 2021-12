Incendios forestales y de campo: las recomendaciones del Sinae para evitarlos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En las últimas semanas varias localidades del país han sido noticia a raíz de incendios forestales y de campo. Las altas temperaturas y el uso recreativo de montes y bosques aumentan en la temporada estival el riesgo de que se provoquen. El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) dio a conocer este jueves una lista de recomendaciones para evitarlos.

Según el Sinae, las perspectivas de temperaturas por encima de lo normal y de déficit hídrico de este año aumentan aún más el riesgo. "La mayor parte de los incendios forestales y de campo (el 98%) son producto de

la acción humana", indica el boletín.



A continuación las recomendaciones del Sinae:

¿Cómo contribuir para evitar incendios?

No encender fuego en lugares no habilitados (hasta finales de abril de cada año), no utilizar pirotecnia en zonas donde hay material combustible vegetal -como campos y playas- y no arrojar colillas encendidas o cualquier otro elemento encendido desde los vehículos.

¿Cómo se hace un fogón seguro?

El Sistema Nacional de Emergencias señala que si el fuego se enciende a nivel de suelo, es importante mantenerlo limpio de todo material combustible por lo menos cinco metros a la redonda. Además, rodear la fogata con piedras en un radio de un metro.



Al retirarse es necesario apagar con agua o tierra y asegurarse que el fuego quede extinguido.

¿Cómo ayudar si se inicia un incendio forestal o de campo?

En caso de presenciar el inicio de un incendio se aconseja dar aviso inmediato a las autoridades a través del 911. A su vez, alertar a los vecinos y trabajar en forma conjunta con ellos también es de ayuda. Para evitar el avance de las llamas, es importante limpiar el área de elementos combustibles hasta que llegue la respuesta de bomberos.

¿Qué hacer si el fuego es dentro de la vivienda?

En primer lugar, llamar al 911 y cortar el suministro eléctrico y de gas. El Sinae aconseja "no perder tiempo intentando recuperar objetos y evacuar manteniendo la calma". Si es en un edificio, usar escaleras libres de humo y nunca el ascensor.