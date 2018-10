Fernando Savater: "Al periodismo hay que defenderlo más"

Hace, dice, unos cinco años que no viene a Uruguay y eso es "más tiempo del que quisiera", apunta Fernando Savater. Mañana va a poder reencontrarse fugazmente con la ciudad a la que llega a participar del encuentro El periodismo de calidad como respuesta a los desafíos en la era de internet, dentro del ciclo de conferencias organizado por El País para celebrar su centenario. En la charla, que será en el Sofitel, a las 18:30, también participarán los periodistas argentinos Carlos Pagni y Diego Cabot y la moderará el director de El País, Martín Aguirre.

Savater es uno de los grandes pensadores de lengua española. Filósofo, novelista, periodista y divulgador cultural, nació en San Sebastián en 1947 y viene publicando ensayos desde 1970 y novelas desde comienzos de la década de 1980. También ha escrito y estrenado obras de teatro y recibió varios de los premios literarios y académicos importantes.

Desde Rosario, Argentina, y antes de volver a Uruguay, Savater charló con El País.

—"Sin periodismo desaparece una ética y una estética de la información, decantada a lo largo de muchas décadas de profesión e interactuación con los lectores", escribió alguna vez. Viene a Uruguay justo a hablar de la ética en el periodismo. ¿Es una especie en extinción?

—Al periodismo hay que defenderlo más. Los periódicos con su soporte en papel están comprometidos y tienen un plazo de tiempo limitado pero lo importante es que continúe el periodismo que no es solo hacer periodismo en papel. En un periódico —en el soporte que sea— el trabajo de un periodista es el ordenamiento de la realidad que es muy importante para mantener una visión de conjunto y armonizada. Una cosa clave en los periódicos es que nos hablan de cosas que no nos interesan mientras el internet solo te habla de las cosas que te gustan. Si te gustan las carreras de caballos entras a las páginas de carreras de caballos y el de ópera lo hace con las de ópera. Un periódico te da una visión de conjunto y ahí se incluyen las cosas que te interesan y las que no pero, gracias al periódico, sabes que existen. Yo no sabría quién es Messi, porque no he ido a un partido de fútbol en mi vida, pero gracias al periódico sé que existe y que hace goles. Esa labor de informarnos de lo que no nos interesa es la razón por la que tenemos un mundo más rico, menos maniático. El mundo de internet es un mundo de maniáticos que solo quieren su afición.

—¿Y cuál es el futuro del libro?

—Al libro le queda un recorrido. Las bibliotecas privadas cada vez serán más pequeñas, pero el libro será un objeto que por un tiempo tendrá su público. Eso no le pasará al periodismo en papel. Es una lástima.

"Lo importante del periodismo es transmitir la verdad de la manera más objetiva posible" Fernando Savater Filósofo, escritor, comentarista español

—Esa crisis de una forma de periodismo, ¿está vinculada con el surgimiento de las fake news o la consolidación y divulgación de verdades que no son tan verdades?

—Lo importante del periodismo es transmitir la verdad de la manera más objetiva posible. Evidentemente, toda verdad se elige. Si a una persona le dices "asómate a la ventana y dime lo que ves", el que se asoma va a contarte lo que ve empezando lo que le parece más chocante, más relevante, más curioso. Siempre hay una elección. El periodismo tiene que hacer eso con la realidad, pero lo importante es que lo que cuente sea verdad, no una falsificación de la realidad. Hoy hay periódicos que deforman de tal modo lo real que lo convierten en una falsedad.

—Hoy, además, los protagonistas de las noticias generan ellos mismos sus propias noticias. Y muchas de ellas no son verdades. Pienso en fenómenos como el de Donald Trump o Bolsonaro en Brasil.

—Es cierto, pero no olvidemos que tanto Trump como Bolsonaro que, efectivamente a veces deforman la realidad de la inmigración o de la delincuencia, pero por otro lado son personajes poco hipócritas. Ellos cuentan realmente lo que quieren hacer y lo que van a hacer y lo más grave, en todo caso, es que la gente los vota por eso. Lo que habitualmente ocurría es que había políticos arteros que decían que iban a hacer una cosa y terminaban haciendo la contraria. Estos nuevos políticos como Trump o Bolsonaro dicen las mayores atrocidades con total sinceridad y la gente les vota. Eso es lo alarmante.

—¿Cuál es su recuerdo más vívido del poder del periodismo?

—Muchos. Por ejemplo, la transmisión en vivo del golpe de Estado de Tejero en 1981. Lo pudimos seguir al momento porque el periodista deportivo más famoso de España, José María García, con el mismo tono y la misma forma que transmitía los partidos estuvo relatando la toma del Congreso por Tejero. Muy divertido porque todos seguimos como antes los partidos de Copa lo que estaba pasando. Eso fue un periodismo en marcha muy curioso.

—¿Recuerda la primera vez que vio su nombre en un diario?

—Sí, claro. Fue en Informaciones, un vespertino madrileño al que llevé un articulito para colección de libros clásicos que estaba sacando Televisión Española. Igual, antes había dirigido la revista del colegio.

—En el monólogo XXXI de ese librito tan lindo que es Criaturas del aire, un Savater de 32 años decía "no conozco a nadie menos nihilista que yo". ¿Se sigue sintiendo así?

—La verdad que más que nihilista me siento aniquilado. Puedo decir que conozco personalmente la aniquilación. Siempre he intentado tener más limitada la parte negativa en mí, pero ahora tengo todo más desordenado. Y se me ha disparado la parte negativa.