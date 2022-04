Éxodo y calvario: hasta 8 kilómetros de cola y 14 horas para cruzar la frontera de Fray Bentos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hasta 8 kilómetros de cola y 14 horas para cruzar la frontera de Fray Bentos. Miles de uruguayos comenzaron la Semana Santa, con un verdadero “calvario”.



Al llegar a la zona del puente San Martín, se encontraron con una fila interminable de vehículos como consecuencia de una verdadera avalancha de viajeros. Hay que remontarse varios años en el tiempo para encontrarse con un movimiento de esta magnitud.



Fue un verdadero “éxodo” de más de 20 mil uruguayos, muchos de los cuales cruzaban el tendido binacional luego del levantamiento de restricciones impuestas durante dos largos años de pandemia. El movimiento fue sostenido durante viernes, sábado y domingo y dejó “varados” en la ruta incluso durante largas horas de la noche a madres con niños y personas mayores. Sobre el mediodía, los pasajeros debieron soportar una jornada interminable de calor sobre Ruta 2 y una ambulancia fue requerida para atender a una madre y su bebé.

El malhumor en territorio uruguayo fue generalizado, aunque el problema se originó en la capacidad de respuesta de Migración Argentina, que no puede atender más que en 8 casetas y que tiene personal limitado.



En el pasado, antes de la reforma del puente que terminó afectando considerablemente la operativa, migraciones de ambos países podían organizar entre 12 y 14 carriles. Hoy, tal como está estructurada el funcionamiento del área de control integrado, la explanada es parcialmente utilizada en un 25% y empuja a los vehículos a que hagan cola en la ruta con los riesgos que esto supone. Los errores de diseño y de funcionamiento es tema de conversación diario entre los funcionarios de todas las reparticiones.



“Esto es inconcebible y raya con lo dramático. No puede ser que haya miles de personas al costado de la ruta, durante 12 horas, sin agua, sin baños y que a ninguna autoridad se le mueva el pelo. Es cierto que viajamos porque queremos, nadie nos obliga, pero esto es un maltrato que bien pudo haberse previsto” dijo Antonio, uno de los tantos indignados.



“Mire, yo estoy jubilado, puedo quedarme un día entero esperando, pero acá hay madres con bebés, que ya no saben qué hacer y gente mayor que se está descompensando. Hay que tener un mínimo de consideración y empatía. Lo menos que pueden hacer las autoridades de ambos países, es prever y coordinar” indicó Luciana.



Enterado de lo que estaba sucediendo, el intendente de Río Negro, Omar Lafluf, se movilizó hasta el puente San Martin, habló con autoridades argentinas y se comunicó telefónicamente con el secretario de presidencia y los ministros de Interior y Defensa, previendo el operativo retorno para domingo y lunes al final de turismo.



“Esto es consecuencia del término de la pandemia, de la diferencia en el cambio y la cantidad de gente que quiere pasar al mismo tiempo. Pero también es cierto que el funcionamiento del paso de frontera no es el mejor” expresó el jefe comunal, que calificó como “inhumano” lo vivido sobre todo el sábado con 10 y hasta 14 horas de espera.



“In situ” pudo verificar como es el trabajo migratorio con la reforma realizada en la administración anterior. “Se hicieron las casetas nuevas, pero los corredores no son fluidos porque hay cuatro en hilera. Entonces, cuando el ultimo demora en despachar, los vehículos que vienen atrás no pueden acceder a los otros que están más adelante” reflexionó sobre uno de los tantos defectos de funcionamiento en el puente San Martín. La intendencia dispuso de camionetas con agua para asistir a las personas en la ruta.