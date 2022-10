Eutanasia: el mensaje de Daniel Sturla tras aprobarse en Diputados la despenalización 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, se manifestó este jueves de mañana, poco después de que la Cámara de Diputados aprobara por 57 votos en 96 la despenalización de la eutanasia. Remarcó que "es pedagógicamente una ley terrible", que "avanza la cultura del descarte y de la muerte", por lo que llamó a los senadores a "recapacitar" y "rechazar" esta redacción.

"Un claro retroceso en el reconocimiento de la dignidad de toda vida humana acaba de votar la mayoría de diputados. Avanza la cultura del descarte y de la muerte", remarcó Sturla a través de su cuenta de Twitter.

Después de su mensaje en redes sociales, Sturla señaló que esta aprobación le deja un "gran dolor porque uno espera legisladores que legislen defendiendo la vida humana en toda su dimensión: la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural".



Aseguró que con este paso, "la vida humana deja de ser un valor absoluto y pasa a ser un valor relativo", que "crea una situación que no somos conscientes de todas las consecuencias tremendas que puede tener sobre la conciencia de la gente", añadió.



"Es, pedagógicamente, una ley terrible porque hace que la vida no se considere como algo que es un don y una tarea que yo tengo, una responsabilidad", insistió en diálogo con Otra Mañana (Radio Oriental), desde Francia.



"Hemos hablado tanto de libertad responsable y ahora entonces se dice: 'puedo salirme de la vida cuando quiero, puedo pedir o le doy a médicos o a otras personas la decisión sobre mi vida'", lamentó el cardenal.

Sturla consideró que el Parlamento avanza ahora con este tipo de normas porque "es una cuestión internacional, no se trata de que sean muy originales nuestros legisladores", y que se trata de una "cultura que va avanzando en el mundo occidental, que se va apartando de su fuente, que es el cristianismo, y va aprobando leyes que van contra el sentido natural del amor a la vida".



Por otro lado, el cardenal señaló que "lo primero que tendría que hacer el Senado es una demostración de dignidad, votando la ley de cuidados paliativos, que la tienen encajonada, y demostrando entonces que lo primero de todo es cuidar la vida del que sufre, del frágil, el débil, el que está en un momento de dolor".



En cuanto a la consideración de la cámara alta del proyecto aprobado hoy en Diputados, llamó a que "rechace" esta redacción. De todos modos, reconoció que "es difícil" que efectivamente no se apruebe la despenalización de la eutanasia por "la conformación de la mentalidad de la mayoría de los legisladores". "Todavía uno tiene confianza de que puedan recapacitar, por algo hay dos cámaras", lanzó.



Consultado sobre si ha conversado con el presidente Luis Lacalle Pou sobre la posibilidad de que exista un posible veto a la ley, respondió: "Yo hablé con el presidente de este tema el año pasado. Hablé sobre la ley de eutanasia, la postura de la Iglesia, argumentos y le entregué un material que tenía. No hablamos de la posibilidad del veto".



Aunque luego, el cardenal puntualizó: "Confío que el presidente, que dijo que dependía de los argumentos que se manejaran cuál sería su postura final, entiendo que el presidente puede atender realmente los reclamos de los que defienden la vida (...) y que pueda vetarla si fuera el caso" que se apruebe la norma.