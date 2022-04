"No lo escribí yo. No lo haría de esta manera": "Gordo" Verde desmintió ser autor de texto viral

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El joven cura católico Juan Andrés "Gordo" Verde desmintió en las últimas horas que sea autor de un texto que se viralizó en redes sociales y que se le adjudica con una reflexión sobre el ayuno en la Semana Santa.

"Coman lo que quieran en Semana Santa, el sacrificio no está en el estómago, sino en el CORAZÓN, te abstienes de comer carne, pero no te hablas con tus HERMANOS, no vas a visitar a tus VIEJOS, padres no le pasan la manutención a sus HIJOS, cagan a palos a su MUJER ETC....Un buen ASADO no te hace una mala persona,como tampoco un FILETE de merluza te hace un SANTO....", indica el texto, que se agrega su nombre, como si fuera el autor.

"No lo escribí yo. No lo haría de esta manera. Tampoco creo que quien lo haya hecho lo haya hecho con maldad. Comparto quizás el espíritu que tiene de fondo de que hay muchas formas de ayunar muy profundas y de corazón. Y esto de comer un asado no te hace mala persona o comer una merluza no nos hace santos, ni que hablar", comenzó diciendo en un video que publicó en su cuenta de Twitter.

Arrancó la Semana Santa! Ojalá desde donde estemos,podamos vivirla desde lo más profundo del corazón,unidos a este Misterio! Jesús vence por nosotros!!Pero “No hay Pascua sin viernes santo”-(Fco)

Que podamos acompañar a Jesús en “las malas”… y ser parte con Él, de “las buenas”! pic.twitter.com/XwUSLbcX0X — Cura Juan Andrés Verde (@gordo_verde) April 11, 2022

De todos modos, planteó: "No despreciaría la práctica del ayuno que es antiquísima y la Iglesia ha adoptado como forma, una de asepsia, pero otra también de acompañar a Jesús, por ejemplo el Viernes Santo, día de su muerte. Pan y agua, o evitando comer carne, pero una forma para estar muy unidos a él".



Hacia el final de su mensaje deseó una "buena Semana Santa" y remató diciendo: "Hasta el cielo no paramos".