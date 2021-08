La explicación de Eastern a Uruguay para cancelar vuelo que dejó más de 140 varados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El lunes más de 140 uruguayos que iban a viajar desde Miami a Uruguay quedaron varados en la ciudad estadounidense porque la aerolínea Eastern Airlines que los iba a trasladar canceló el vuelo. La compañía indicó a las autoridades consulares que el motivo para hacerlo fue que recibieron un pedido del gobierno para colaborar con aviones en Afganistán, informaron fuentes a El País.

La empresa anunció que fue programado un nuevo vuelo que partirá el domingo y que trasladará a los uruguayos que aún se encuentran en el país, ya que otros lograron por sus propios medios volar con otras aerolíneas como es el caso de Copa o de Latam, agregaron.



De todas maneras, Martín Porta, uno de los viajeros que quedó varado, aseguró a Informativo Sarandí que el vuelo del domingo también fue cancelado y que los reprogramaron para el jueves 2 de setiembre.



"Nosotros íbamos a volver el domingo. Todo empezó ahí, cuando nos reprogramaron ese vuelo para el lunes. Ni siquiera nos enteramos por la aerolínea, nos enteramos por la madre de un amigo que hace esto primero", contó. "La aerolínea en ningún momento nos dijo que no iba a pagar nada, básicamente era 'es su problema, solucionenese y chau'", agregó.



Porta indicó que las situaciones de los uruguayos fueron diferentes. "Hay personas que se fueron a las casas de sus familiares, nosotros por nuestra parte alquilamos el hotel más barato que había para poder costearlo", dijo.



Según pudo saber El País, el Consulado de Uruguay en Miami estuvo al tanto de la situación en todo momento, si bien no recibió pedidos de colaboración por parte de los compatriotas. Además, les informaron desde la gerencia de la empresa que ningún uruguayo se había quedado en el aeropuerto.



De todas maneras sí colaboró indicando puntos gratuitos para que los viajeros se realizaran nuevamente los hisopados, ya que no pueden ingresar con el que se habían hecho en un principio por superar el máximo de 72 horas permitido. Sin embargo, la empresa indicó que se haría cargo del costo en caso de que fuera necesario.

Al momento la empresa opera dos veces por semana con Uruguay. Esto, según un comunicado emitido el lunes, se mantendrá de la misma manera pese a la cancelación que tuvieron que realizar.