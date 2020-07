Secretario general de El Galpón contra Da Silveira: dijo que "es impresentable" y lo acusó de "mentir"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Héctor Guido, secretario general del teatro El Galpón, se refirió a la falta de aprobación del protocolo para volver a abrir las puertas tras el decreto de emergencia sanitaria por la llegada del coronavirus y apuntó contra el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira. Dijo que "es impresentable" y lo acusó de "mentir".

"Nosotros podemos tener todo tipos de problemas: sanitarios, que son muy graves y económicos, que son muy graves; pero ahora quizás estamos atravesando otro problema: la falta total de diálogo. Una especie como de soberbia. Quienes tienen responsabilidades públicas, tienen obligaciones de comunicarse con los ciudadanos y decirnos en qué estamos y cómo se está evaluando la situación. Por el contrario, salen a la opinión pública con disparates y faltando a la verdad, como faltó el ministro de Educación y Cultura el sábado en un programa diciendo que El Galpón recibía $ 28 millones. Por lo tanto nos seguíamos quejando de lleno. Es impresentable que un ministro de Educación y Cultura en el momento que estamos no tenga la más remota idea de lo que está diciendo y con total impunidad salga a mentir", señaló en Telemundo.

Guido -quien se desempeñó como director de Cultura de la Intendencia de Montevideo hasta 2015- recordó que El Galpón presentó "un protocolo para la sala principal con 800 localidades".

"Ese protocolo luego de un mes pasó al Ministerio de Salud Pública (MSP), donde también fue evaluado por los técnicos de salud pública y luego llegó la aprobación del MSP. De ahí, no sé... Que responda quien tiene el expediente. Creo que lo tiene la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), no sé quién va a contestar. Está sanitariamente aprobado", manifestó.



"Tenemos absoluta conciencia que hasta la semana pasada el equipo técnico sanitario que está asesorando las aperturas de las diversas actividades del Uruguay no estaba en conocimiento del protocolo nuestro. La respuesta no la tenemos nosotros. Lo que tenemos es un silencio muy ilógico y al que no le encontramos fundamentos", añadió.