En los últimos dos años fueron demolidos 21 edificios históricos de Montevideo, concebidos entre mediados del siglo XIX y principios del XX, según un análisis realizado por la organización no gubernamental Basta de Demoler Montevideo. Algunos tenían valor patrimonial reconocido y otros "no reconocido".

Cuatro inmuebles gozaban de protección patrimonial grado dos. Según la Comisión Especial Permanente de Ciudad Vieja, que responde a la Unidad de Protección del Patrimonio de la Intendencia de Montevideo, estos edificios pueden ser modificados "conservando o mejorando su relación con el ambiente y manteniendo sus elementos significativos".

Sin embargo, dos de ellos fueron demolidos en octubre del año pasado; estaban ubicados detrás del Palacio Estévez, en la intersección de las calles Florida y San José. Ambos se adquirieron para hacer un edificio de apartamentos y estacionamientos. La compra de padrones contiguos suele hacerse en los últimos tiempos para ganar lugar y así montar un edificio con mayor cantidad de metros cuadrados.

Lo mismo ocurrió en Convención y Canelones pero con tres padrones. Y en Treinta y Tres, entre Buenos Aires y Reconquista, se demolió otro edificio con grado dos de protección que, según la empresa que intervino, tenía daño estructural. Esto lo autorizó la Comisión Especial Permanente de Ciudad Vieja, a la cual la Unidad de Patrimonio de la Intendencia le da facultades para actuar.

"Estamos en un momento clave, que va a marcar un antes y un después. Podemos seguir demoliendo todo el patrimonio no reconocido que tenemos o podemos comenzar a reconocer y dar protección a esos edificios", indicó Erich Schaffner, fundador y director de la ONG que denuncia estas demoliciones desde 2011.

También fueron destruidas, entre otras, la Casa de los Atlantes en Magallanes y Constituyente, el Convento de las Hermanas Capuccinas en Minas y Guayabos y dos viviendas del siglo XX en Agraciada y García Morales.

Características.

En general, se trata de obras que fueron concebidas a mediados del siglo XIX y hasta 1940. Según un análisis de esta ONG, las construcciones comprenden un período "muy rico" de la historia del país. Había edificios de distintas corrientes artísticas: coloniales, neoclásicos, eclécticos, del art nouveau y art déco.

"Y abarcó todas las clases sociales: las familias ricas hacían sus palacios y la clase media también tenía arquitectura de calidad", comentó Schaffner.

Esta organización indica que la pérdida de estos edificios no reconocidos atenta también contra el turismo. "Cuando los visitantes se van de la ciudad, hablan de estos lugares", dijo Schaffner. La excusa técnica para proceder con las demoliciones en casos como los citados siempre es el riesgo estructural.

Una de las construcciones tiradas al piso que causó más impacto fue la antigua fábrica de alfombras Assimakos, ubicada en Avenida Italia y Mataojo, un proyecto y diseño de Jorge Caprario, que fue sustituido por una edificación que tenía permiso de construcción dado por el gobierno departamental pero nunca consiguió el permiso de demolición por parte del gobierno local o municipal, por lo cual la Intendencia aplicó una multa de 350 unidades reajustables a la empresa constructora, es decir 11.023 dólares. Esa fue la única sanción.

Otro emblema arquitectónico demolido fue la casona "encantada" art nouveau, situada en Bulevar España y Juan Paullier. "En este caso no se respetó la normativa. Siempre hay intereses económicos atrás que ablandan las normativas vigentes", aseguró.

Hubo casos en que la presión de esta ONG, sumada a la indignación popular, surtió efecto para evitar la demolición. En 2016, por ejemplo, se pretendía edificar una torre de apartamentos y derrumbar la fachada del histórico Cante Grill de Pocitos, diseñado por Humberto Pittamiglio, donde durante siete décadas funcionó una heladería y confitería. La Intendencia había tomado una medida cautelar que prohibía su demolición y buscó reuniones con los propietarios que aceptaron protegerla con un nuevo proyecto.

Casa Salvo será una escuela de gastronomía

La Casa Salvo, ubicada en 18 de Julio y Alejandro Beisso, será reciclada para transformarse en una Escuela de Gastronomía, confirmó a El País el alcalde del Municipio B, Carlos Varela.



La ONG "Basta de Demoler Montevideo" había divulgado días atrás una carta en la que advertía sobre una posible demolición ya que la empresa constructora había colocado un vallado.



"Construida hacia principios del siglo XX por el ilustre arquitecto Elzeario Boix —el mismo que participó en el diseño del Santuario Nacional del Sagrado Corazón de Jesús del Cerrito de la Victoria— se destaca por su extraordinaria fachada rematada por un singular mirador; dominando la atención del tramo y caracterizando el entorno", se dice en la carta en la que piden que no se permita la demolición. Hasta la tarde del viernes había sido firmada por 1.276 personas.



Según Varela, que recogió información de arquitectos con acceso a los permisos de construcción, las demoliciones son de los edificios linderos que hoy presentan algunas fisuras.



Sobre la fachada de la Casa Salvo "no está prevista su demolición", confirmó a El País el alcalde Carlos Varela.



Este nuevo lugar significará un tramo de la principal avenida de Montevideo que "estaba deprimida" y que apunta a ser recuperado en el mediano plazo, agregó el jerarca. Más allá de esta información, la organización Basta de Demoler Montevideo anuncia que no se quedará de brazos cruzados.



"Seguimos firmes con nuestra consigna de dar protección a la casa a fin de que no sea demolida en un futuro", manifestó Schaffner.



"Este tipo de obras son los pilares de nuestra identidad cultural y el principal atractivo de nuestra capital. En las últimas décadas se han demolido cientos de edificios de insustituible valor; un proceso de degradación irreversible que en los últimos años se ha propagado hacia zonas que no cuentan con inventarios de protección patrimonial", concluye la misiva de la ONG que empezó a trabajar en el año 2011.