Decreto de caza provoca malestar en la interna del Ministerio de Ambiente

Al tomar estado público la decisión del Poder Ejecutivo de modificar las normas que habilitan la caza deportiva, permitiendo entre otras cosas la caza nocturna de algunas especies exóticas, la no justificación del arma utilizada y la no exigencia de un permiso documentado para la expedición, se generaron reacciones contra el gobierno de Luis Lacalle Pou desde la oposición, pero también desde el oficialismo.

Varios jerarcas del gobierno mostraron sorpresa con las modificaciones, pues de hecho no estaban al tanto de estos cambios antes de que se hicieran públicos. Incluso les sorprendió la lluvia de críticas que se generaron en las redes sociales. Surgió el malestar de dirigentes del Partido Colorado, socio de la coalición de gobierno. Ayer se sumó la crítica del intendente de Canelones, Yamandú Orsi. Y, según supo El País en base a fuentes políticas, hay malestar incluso a la interna del Ministerio de Ambiente, ya que el decreto no pasó por los servicios técnicos ni jurídicos de esa dependencia.



A su vez, en los últimos días, un grupo de legisladores del principal partido de gobierno, el Partido Nacional, conversaron sobre el tema y concluyeron que con estos cambios el oficialismo se estaba “comprando un lío gratis” en momentos donde se precisa calma para gobernar.



El decreto, fechado el 26 de abril y divulgado por La Diaria el lunes 2 de mayo, plantea una serie de modificaciones, habilitando la práctica de la caza deportiva en todo el país, con la excepción de Montevideo. Autoriza, también, la caza nocturna de “las especies exóticas invasoras cuya caza está permitida”. Determina que los permisos para ingresar a los predios privados a cazar serán independientes de los de las armas, y no se necesitará una autorización documentada de las mismas. A su vez, reduce de tres a un kilómetro el radio de distancia para cazar en centros poblados, o cercanos a escuelas rurales, en el caso de caza con escopeta de perdigones.



Uno de los primeros blancos en criticar el tema fue el senador Juan Sartori. También lo hizo el exministro de Ganadería designado por Ciudadanos (el mismo partido del ministro de Ambiente, Adrián Peña), Carlos María Uriarte, quien hoy ocupa ocasionalmente una banca en el Senado. El exsenador colorado Pedro Bordaberry -productor agropecuario- también se sumó a las críticas: “Otro error grande es aceptar permisos verbales; el que redactó eso no conoce la realidad de los cazadores furtivos”, escribió en su cuenta de Twitter.

El diputado también colorado Gustavo Zubia, señaló en tanto a El País: “Estoy en contra de matar por deporte. Se mata para comer. Ahora si se amplía la reglamentación, y se hace en la noche sin autorización escrita del dueño, estamos ante un problema grande. Se tiene que dar marcha atrás y volver a reglamentar con parámetros. Estos cazadores entran con perros de todo tipo y armados hasta los dientes. No es lo mismo matar de día, que matar en la noche y por encandilamiento. Eso no es cazar. Es masacre”.



Desde el Frente Amplio, el intendente de Canelones, Orsi expresó su molestia por incluir a su departamento sin tomar en cuenta las particularidades de la cantidad de centros poblados. “Para mí fue un error, creo que se les escapó a los tres ministros que firmaron esto las características de un departamento como Canelones para habilitar esta actividad”, expresó. “Me parece que debieron haber hablado con nosotros, porque en última instancia somos el gobierno departamental y capaz que alguna cosa teníamos para opinar”, sostuvo el intendente en Radio 41 de San José.

Fundamentación

El documento fue firmado, entonces, por Lacalle Pou y los ministros de Ganadería, Fernando Mattos; el de Turismo, Tabaré Viera; y el de Ambiente, Peña.



La competencia central en esta reglamentación pasa por el flamante Ministerio de Ambiente. Su subsecretario, Gerardo Amarilla, fundamentó la decisión del gobierno. “Las dos especies de las que hablamos, el ciervo Axis y el jabalí, además de ser muy perjudiciales para la producción, son bastante invasivas y afectan o dañan a la fauna autóctona. El guazubirá se retira cuando ve al ciervo, por ejemplo”, comentó a El País.



Amarilla dijo que estas especies son de vida nocturna, y por ese motivo es que se habilita la caza en la noche. “De lo contrario sería como habilitar la pesca en espacios sin agua”, remarcó.



El jerarca blanco aclaró que se trata de “pequeñas” modificaciones y que no son “para siempre”. Consultado sobre si hay posibilidad de “dar marcha atrás”, el subsecretario respondió afirmativamente. “Estamos dispuestos a rediscutir este decreto. Pero una cosa importante a saber: hay más tuits en un día sobre este tema, que denuncias en el año por problemas de fauna”, sostuvo. En 2021, el Ministerio de Ambiente recibió 67 denuncias por cacería, lo que representa el 6% de la totalidad que llegan a esa dependencia estatal.

Para Amarilla, la caza deportiva de estas especies habilitadas es una forma de controlar las especies invasoras. Recordó que los ciervos afectan en gran medida la producción vitivinícola. A su vez, explicó que no tienen otra forma de controlar estas plagas. “No hay recursos del Estado para capturar a estos ejemplares y mantenerlos”, señaló.



Sin embargo, lo cierto es que el estado público de este tema generó malestar en la interna del Ministerio de Ambiente. Fuentes de esa dependencia consultadas por El País comentaron que el tema no pasó por ninguno de los servicios técnicos, ni jurídicos, ni tampoco por las dependencias encargadas del control de la fauna autóctona. La iniciativa del decreto fue de Presidencia de la República.

Opiniones cruzadas

Orsi

Intendente de canelones

“Para mí, fue un error. Creo que se les escapó a los tres ministros que firmaron esto las características de un departamento como Canelones para habilitar esta actividad”.



Zubía

Diputado del Partido Colorado

“En la noche a los animales se los mata por encandilamiento. Y eso no es caza, eso se denomina una masacre. Es necesario dar marcha atrás con este decreto”.



Uriarte

ExminiStro de Ganadería

“Es inadmisible considerar una actividad deportiva el matar animales, salvo que sean declarados plagas y por ende exista una razón. No compartimos en nada esta decisión”.



Pedro Bordaberry Exsenador del Partido Colorado

“Otro error grande es aceptar permisos verbales; el que redactó eso no conoce la realidad de los cazadores furtivos”, contestó en Twitter a un usuario que se refirió al tema.