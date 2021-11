Entre crochet y abuelos, hincha brasileño descubrió que se hospedó en hotel para adultos mayores 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Conseguir entradas y alojamiento en Montevideo fue y sigue siendo una gran epopeya para los hinchas de Flamengo y Palmeiras, que compiten en la final de la Libertadores este sábado, a las 17 horas, en el Estadio Centenario. Pero para el ingeniero Gabriel Medina, de 40 años, la aventura tomó direcciones inusuales: el aficionado terminó quedándose en un hotel para adultos mayores.

La historia comienza en el momento en que se agotaron las opciones de alojamiento para el período en el que el rubro-negro permanecería en la ciudad.



"La primera noche que estuve en otro hotel, ahora vine a este, el Hotel Continental. En la reserva, aparecía con ese nombre, pero en algunos sitios, el nombre aparecía como Continental Senior. Pensé que debería haber cambiado la audiencia del hotel, pero era la única que tenía. Reservé dos noches", relató a O Globo.

Pero el "Senior" en el nombre del alojamiento tiene que ver con los ancianos. En Internet, el establecimiento se describe como el primer hotel para adultos mayores con servicios especiales de asistencia para estadías prolongadas.



"Olí ese olor". No me resultó extraño. Era el olor de la casa de la abuela. Cuando llegué a la recepción, vi varios sofás y señoras tejiendo, con andadores.



Dice que cuando llegó al hotel, también vio a otros fanáticos buscando opciones de alojamiento. Después de darse cuenta de lo que había sucedido, lo tomó como una broma. La foto con los ancianos y ancianas al fondo ha tenido éxito en los grupos de amigos del ingeniero.



Con la estancia garantizada, Medina alternará el ambiente festivo de la gran final con la tranquilidad de las veladas con abuelos y abuelas. Explica que aún no ha hablado con los huéspedes locales.



"No he hablado con ellos todavía". Estaba lleno de valijas y fui a mi habitación. Estaban enfocados en el crochet, no quería estorbar - bromea el fan.